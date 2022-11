Japan trækker sig: Halverer deres investeringer i danske realkreditobligationer

Det er ikke kun hr. og fru Danmark, der synes, at det er irriterende, at renterne stiger.

Det synes de japanske investorer også, som siden 2016 har investeret flittigt i danske realkreditobligationer med fast rent.

Det betyder helt præcist, at japanerne her i 2022 har halveret deres danske ejerandel af realkreditobligationer.

Halvering

Siden 2016 har Japan gået heftigt ind i det danske obligationsmarked.

I sommeren 2020 ejede det asiatiske land hele ni procent af alle de danske realkreditobligationer med fast rente.

Men i dag er det tal næsten halveret og er nu omkring fem procent.

Årsagen er ganske simpel, hvis man spørger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malthe-Thagaard.

- Danske realkreditobligationer med fast rente er enkelt forklaret blevet mindre værd i takt med den Europæiske Centralbank i Frankfurt har presset renten op i hele Europa.

- Det har selvfølgelig gjort dem (obligationerne red.,)mindre attraktive som investeringscase, siger Sune Malthe-Thagaard og understreger, at det kun drejer sig og fastforrentet lån.

Og ifølge chefanalytikeren kan den nylige tilbagetrækning fra Japan muligvis få en betydning for de danske boligejere.

- Det har en påvirkning for renten - ja. Det er dog vigtigt at understrege, at det ikke er den største drivfaktor for rentestigninger.

- Først kommer centralbankens regulering for at bekæmpe inflationen. Derefter kommer den kendsgerning, at usikkerheder på de finansielle markeder generelt rammer realkreditobligationer hårdere end andre obligationer. Herefter vil jeg sige, at Japan kommer ind som en drivfaktor, siger Sune Malthe-Thagaard.

Status quo

I takt med Japan har trukket følehornene til sig, hvad angår Danmark, er andelen af andre udenlandske investorer i stedet for steget.

- De her er tal om Japan, har vi fra centralbanken, og det er faktisk helt ekstraordinært. Normalt kan vi ikke på den måde se enkelte lande, men vi ved, at cirka en tredjedel af de danske realkreditobligationer med fast rente er ejet af udenlandske investorer.

- Det tal kan vi se er nogenlunde stabilt på et højt niveau - også selvom vi ved, at Japan har trukket sig tilbage, forklarer Sune Malthe-Thagaard.

Det betyder også, at man som boligejer ikke skal frygte kommende rentestigninger, fordi udenlandske investorer generelt trækker sig - måske modsat et lille rentefald muligvis er i kikkerten, hvis man spørger Sune Malthe-Thagaard.

- Vi har tidligere været tæt på at åbne et syv procents lån med 30 års fast rente og mulighed for afdragsfrihed. Det gjorde vi ikke, og nu ikke vi ind i et 2023, hvor vi ser muligheder for et lignende fire procents lån i stedet for, fordi investorerne på de finansielle markeder spekulerer i, at Den Europæiske Centralbank måske inden for få år sætter renten ned igen.