Japan vil behandle smittede med coronavirus med hiv-medicin

Japan vil snart begynde at bruge hiv-medicin som behandling til personer, der er smittet med coronavirus.

Det oplyser Japans regering natten til tirsdag dansk tid.

- Vi forbedrer os på at indlede kliniske test af hiv-medicin mod det nye coronavirus, siger Yoshihide Suga, der er regeringens øverste talsmand.

Han tilføjer, at han ikke kan oplyse, hvor lang tid det vil tage at få godkendt brugen af medicinen.

Der er over 500 personer i Japan, der er smittet med virussen.

Flere end 450 af dem har været om bord på krydstogtskibet 'Diamond Princess', som har været i karantæne ud for Japans kyst i to uger.

Thailandske læger har tidligere på måneden haft held med at behandle smittede med en særlig blanding af medicin.

Der er tale om en blanding af tre forskellige typer medicin. To af dem bruges normalt mod hiv, mens det tredje normalt anvendes mod influenza.

Også de kinesiske sundhedsmyndigheder har forsøgt at behandle smittede patienter med en lignende blanding af medicin.

Der er endnu ikke udviklet en vaccine mod det nye virus.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, ventes der at gå halvandet år, før en vaccine bliver bredt tilgængelig.

I Kina har coronavirussen kostet flere end 1800 personer livet siden december.

I samme periode er flere end 72.400 personer blevet smittet med virussen i Kina.

Langt de fleste tilfælde er registreret i Hubei-provinsen, hvor virussen har sit epicenter.

Coronavirussen har spredt sig til over 20 andre lande. Herunder Australien, USA, Tyskland, Frankrig, Spanien og Sverige.

Imens forsøger Kinas kommunistparti at forhindre, at økonomien kommer i krise.

Kinas centralbank sænkede mandag den mellemlange rente, og det ventes at føre til, at den toneangivende rente sænkes torsdag.

Andre lande mærker også økonomiske problemer.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, siger natten til tirsdag dansk tid, at virussen har skabt en økonomisk nødsituation.

Derfor vil landets regering iværksætte en plan for at styrke økonomien under presset fra virusudbruddet.

- Vi vil tage ethvert muligt middel, som vi kan komme i tanke om, i brug, siger han.

I Japan viste data mandag, at økonomien i forrige kvartal skrumpede i det højeste tempo i seks år.

I Singapore blev vækstudsigten nedjusteret mandag.