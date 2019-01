Japaner betaler millioner for eftertragtet twitter-rekord

Yusaka Maezawa ville gerne have folk til at retweete et tweet. Så han hev den helt store pengepung frem

Det kan være svært at nå at bruge alle sine penge, hvis man er milliardær. Men den japanske rigmand Yusaka Maezawa kan ikke klandres for ikke at gøre et helhjertet forsøg.

I jagten på rekorden for det mest 'retweetede tweet' udloddede han en præmie på 1 million yen (ca.60.000 danske kroner) til 100 mennesker, der delte hans tweet.

Det skriver flere medier heriblandt Japan Times, The Guardian og BBC.

Tweetet, der er skrevet på japansk, blev lagt op 5. januar og handlede om, at hans online modesite, Zozotown, havde solgt bedre end nogensinde henover jul og nytår. Det fejrede han ved at lokke med en pengepræmie til dem, der inden 7. januar, delte han besked på Twitter.

Slog rekorden på bare to dage

I løbet af de to dage blev beskeden delt mere end fire millioner gange, og slog de tidligere rekorder sat af henholdsvis teenageren Carter Wilkerson, der fik 3,5 millioner retweets i jagten på et års forbrug af chicken nuggets fra fast food-kæden Wendy's, og den amerikanske talkshow-vært Ellen DeGeneres, der delte et billede af hende selv og nogle af klodens største stjerner ved Oscar-showet i 2014.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6. april 2017

Selvom det ikke lykkedes Carter Wilkerson at skaffe 18 millioner retweets, så forbarmede Wendys sig over ham og tilbød ham alligevel et års forbrug af nuggets.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 3. marts 2014

Foruden at slå rekorden for flest retweets, fik den japanske forretningsmand også 3,5 millioner flere følgere for pengene, skriver Japan Times.

Selvom det kan virke som mange penge, så ligger Maezawa nok ikke søvnløs og spekulerer på, hvorvidt pengene er godt givet ud. Hans personlige formue vurderes nemlig til at være på 13 milliarder danske kroner (to milliarder dollars), og det placerer ham som nummer 18 over de rigeste personer i Japan, ifølge Forbes.

På vej ud i rummet.

Det er ikke første gang, at Yusaka Maezawa tiltrækker sig opmærksomhed i medierne.

For nogle måneder siden blev det offentliggjort, at japaneren bliver den første passager på Tesla-medstifter, Elon Musks, rumraket, Big Falcon Rocket, der skal flyve folk en tur rundt om månen.

Elon Musk og Yusaku Maezawa giver hinanden hånden, efter at have annonceret at den japanske forretningsmand bliver den første passager på en tur rundt om månen. Foto: Chris Carlson/AP

Maezawa, der ifølge BBC bruger de fleste af sine penge på kunst, har udtalt, at han forventer at tage en gruppe kunstnere med sig ombord på flyet, som regnes med at have afgang en gang i år 2023.

- De vil blive bedt om at kreere noget, når de vender tilbage til jorden. Disse mesterstykker skal inspirere til drømmeren i os alle sammen, sagde Maezawa ifølge The Guardian.

