Japanere udløser jobfest i Hillerød

Det japanske selskab Fujifilm har besluttet at investere voldsomt i selskabets lægemiddelfabrik i Hillerød.

Hele seks milliarder kroner vil japanerne investere i lægemiddelfabrikken, skriver finans.dk.

Milliardinvesteringen vil udløse 300 ekstra stillinger på fabrikken, der i forvejen har 800 ansatte. Dermed bliver der tale om en regulær jobfest i byen.

Vil fordoble

Investeringen skal ifølge en pressemeddelse bruges på at udvide fabrikslokalerne, så den nuværende produktion af medicin kan fordobles.

- Først og fremmest er vi rigtig glade for, at Fujifilm efter mindre end et års ejerskab har så stor tillid til os, at de vil investere yderligere det samme beløb, som de købte fabrikken for, siger Lars Petersen, der er COO og ansvarlig for virksomheden i Hillerød, ifølge finans.dk.

Det amerikanske selskab Biogen solgte sidste år medicinalfabrikken til Fujifilm for 5,9 milliarder, og nu skal der altså yderligere blus på kedlerne i Fujifilm Diosynth Biotechnologies Denmark.

Tale om småpenge

For den japanske kæmpe-koncern er der imidlertid tale om småpenge. Japanerne omsatte for godt 140 milliarder kroner sidste år, så den danske investering er i den store sammenhæng et lille greb i lommen.

Fujifilm er først og fremmest kendt for at lave kameraudstyr. Men koncernen har faktisk i mange år været involveret i medicinalindustien og ejer således tre andre medicinalfabrikker.

Corona-behandling

Det har tidligere været nævnt, at den danske afdeling i Hillerød blandt andet skal bruges til at producere medicin i forbindelse med behandlingen af corona-patienter.

De nye fabriksbygninger ventes at stå klar i 2023.