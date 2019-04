Jarlov vil afskaffe det frie ord

I Danmark er ordet frit. Har vi glemt, hvor værdifuldt det er? Har vi glemt at værne om ytringsfriheden ved at bruge den med respekt og ikke mindst gensidig respekt?

Nima Zamani, jurist, radiovært og blogger på Ekstra Bladet, mindede os i denne uge om, hvor heldige vi er. Hans forældre flygtede fra et islamistisk Iran, hvor – som han skrev – målet stadig er censur, og midlet stadig er vold.

Nima gik i rette med dem, der de seneste dage har stået bag de voldelige optøjer og sammenstød med politiet i forbindelse med Rasmus Paludans provokationer.

De aner ikke, hvor privilegerede de er, skrev han.

Nu spørger jeg, om vores politikere ved, hvor privilegerede de er. Og tillige om de vedstår sig det ansvar, de bærer som folkets tjenere?

Konteksten er stadig den aktuelle ballade om Rasmus Paludan. Debattør og jurist Natasha Al-Hariri betegnede det på Twitter som vanvittigt, at TV2 skrev, at der ikke er dokumentation for at kalde Paludan for højreorienteret.

Mit ærinde er ikke at gå ind i den debat. Det står enhver frit for selv at opdatere sig om Stram Kurs og dets politik på partiets hjemmeside.

Mit ærinde er at sætte fokus på den måde, hvorpå erhvervsminister Rasmus Jarlov reagerede.

Han startede helt legitimt med at markere sin uenighed i tråden på Twitter, hvor han skrev, at TV2 har ret.

Men efter et par meningsudvekslinger mellem ham og Al-Hariri kom så meldingen fra Jarlov, der afslører ham som en selvudnævnt dommer over, hvorvidt vi andre er informerede nok til at deltage i debatten. Tweetet lyder ordret således:

’Du bør få et forbud mod at kommentere politik, indtil du som minimum har sat dig ind i, hvad højre og venstre betyder i politik. Det er pinligt, at du ikke ved det og tror, man er højreorienteret, fordi man er racist.’

Det er mageløst trist, at en folkevalgt, ovenikøbet en minister, i en kontekst, hvor ytringsfriheden er i fokus, bruger sin til at ønske et andet menneske frataget sin ret til at ytre sig, indtil hun i hans optik er vidende nok til at fortjene den.

Jeg tillader mig at have en forventning om, at politikere stiller sig forrest og sætter en høj standard. At en minister hæver sig over den almindelige hånlighed og latterliggørelse, som er et vilkår for en del af debatten på sociale medier.

Den forventning kan jeg desværre godt pakke sammen i dette tilfælde. Jarlov ønsker ikke at løfte det frie ord, men at tage det fra den, han er uenig med.