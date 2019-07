Jeanette gjorde ulækkert fund i Kvickly-frikadeller

Der var ellers lagt op til en rigtig hyggelig frokost, da Jeanette Hedemose havde købt ind til smørrebrød i den lokale Kvickly i Nørresundby.

Højt belagt med det hele og lune frikadeller var at finde på bordet, men da en kollega ville skære igennem den ene af dellerne, fik de sig noget af en ulækker overraskelse.

Midt i frikadellen var der nemlig en lang plastik-elastik.

Det fortæller Jeanette Hedemose til Ekstra Bladet.

- Vi blev jo nødt til at smide det hele ud. Der var ikke nogen, der ville spise det, fortæller hun.

Jeanette Hedemose er utilfreds med den behandling, hun fik af slagteren, der havde begået fejlen med frikadellerne. Foto: Privat

Ikke meget hjælp at hente

Jeanette tog derfor en rask beslutning og gik hen med frikadellerne igen.

- Jeg blev sendt hen til slagteren. Han virkede ikke rigtig, som om han havde tid, men endte så med at tage sig det.

Det gik dog ikke helt, som Jeanette havde forestillet sig.

- Han sagde bare 'nå, vi har også haft enormt travlt', da jeg fortalte ham det. Han tilbød mig en flaske rødvin, men jeg fortalte ham, at det kan jeg ikke tåle.

Slagteren forslog efterfølgende Jeanette, at hun kunne få to gode bøffer, men da hun skulle på ferie, ville hun ikke have dem med med det samme.

- Jeg tænkte, at han nok ville have mit navn. Men han spurgte ikke. Så jeg måtte spørge ham, om han ikke lige skulle skrive det ned. Det gjorde han så, og jeg fik en seddel med prisen for frikadellerne, som jeg skulle tage til kundeservice for at få pengene retur.

Alt i alt var det en noget nedslået Jeanette, der måtte forlade sin lokale Kvickly.

- Det er ikke pengene. Det er mere, at det er så dårlig kundeservice. Han virkede overhovedet ikke undskyldende, og det er det, jeg bliver sur over, fortæller hun.

Kommer ikke tilbage

Hele oplevelsen har da også gjort, at Kvickly har mistet en kunde.

- Jeg skal ikke handle der igen. Det handler udelukkende om kundeservicen. Ja, det var ulækkert med elastikken, men det er mere oplevelsen bagefter, der er det værste, fortæller hun.

Jeanette Hedemose delte sin oplevelse med Coop på det sociale medie Facebook. Her har en medarbejder svaret, at hun skal kontakte deres varehuschef for en snak om hændelsen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med souschefen i Kvickly Nørresundby, men hun har ikke hørt om episoden.

I et svar til Jeanette Hedemose, som Ekstra Bladet har set, fortæller Kvickly, at varehuschefen vil kontakte hende mandag.