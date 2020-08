På trods af, at en række klasser er blevet sendt hjem fra skolerne i Aarhus, så frygter forældrene ikke at sende deres børn afsted

Et stigende antal børn bliver sendt hjem fra skolerne i Aarhus.

Sidst har Vestergårdsskolen i byen sendt tre klasser hjem.

En række skoler har den sidste tid også været nødt til at sende skolebørn hjem heriblandt Hasle skole og Ellehøjskolen.

Omar Halimahs børn går på Hasle skole. Her sendte man i sidste uge en 7. klasse hjem. Foto: Anders Brohus

Frygter at de bliver sendt hjem - ikke at sende dem afsted

Omar Halimah har børn på Hasle skole, men han frygter ikke at sende sine børn afsted.

- Det kan godt være, at nogle forældre er utrygge ved at sende deres børn afsted, men det er jeg ikke. Skolen tager deres forholdsregler. Så snart børnene kommer, så bliver der vasket hænder. De bliver afleveret udenfor. Så vi er trygge ved situationen, siger han.

Han frygter til gengæld, at børnene bliver sendt hjem igen, da det ville sætte ham i en svær situation.

- Jeg er bange for, at børnene bliver sendt hjem igen. Jeg har simpelthen ikke tid til at være hjemme. Jeg har et firma, som jeg skal passe. Min kone arbejder på sygehuset, så hun skal også være der.

Omar Halimahs tiårige datter frygter at blive sendt hjem, da hun endelig er kommet tilbage i skole. Foto: Anders Brohus

Missede første skoledag

Omar Halimahs ene datter skulle starte i 0. klasse, men måtte vente med sin første dag.

Andre familiemedlemmer havde været sammen med en person, der senere blev testet positiv. Datteren måtte derfor blive hjemme, indtil de var sikre på, at hun var rask.

- Vi er gået glip af den første dag. Det kunne være rart for hende, hvis hun havde oplevet sin første skoledag, men hun fik en god velkomst, da hun endelig kunne komme, siger han.

Hans tiårige datter tilføjer, at hun er bange for at blive sendt hjem, da hun elsker at gå i skole.

Morten og Camilla Pedersens børn går på Ellehøjskolen. Foto: Anders Brohus

Svært for børnene at være derhjemme

Morten og Camilla Pedersen frygter heller ikke, at sende deres børn afsted. Børnene går på Ellehøjskolen, hvor man måtte sende to 6. klasser hjem.

Ligesom Omar Halimah er de glade for at have deres børn tilbage i skolen.

- Jeg tror, det ville være svært for børnene at blive sendt hjem igen. De keder sig derhjemme. De skal jo brænde noget krudt af og se deres venner, siger Morten Pedersen.

- De kan nærmest ikke vente med at komme i skole, tilføjer Camilla Pedersen.

Forventer flere smittede

På Ellehøjskolen er man glad for, at børnene er tilbage. Men det er en svær tid, beskriver Skoleleder Helle Mønster.

- Vi har med børn at gøre. Nogle gange kræver situationen, at man kommer tættere på barnet, end man lige skal ifølge retningslinjerne. Hvis et barn har brug for at blive trøstet, så afviser man det jo ikke, siger hun.

På skolen forventer man, at flere børn vil blive testet positive i den kommende tid.

- Det ville undre mig, hvis der ikke kommer flere smittede børn. Det forventer vi. Folk står i kø ved de mobile testenheder. Flere testede giver flere positive. Så jeg er sikker på, at der kommer flere positive, siger Helle Mønster.