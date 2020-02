'Jeg er gud': Ateist får millionerstatning

Bennie Hart har modtaget over en million kroner i erstatning efter at have fået afvist en nummerplade, hvor der stod 'IM GOD'

En dommer afgjorde tirsdag, at Kentucky Transportation Cabinet skal betale ateisten Bennie Hart 150.000 dollars, svarende til lige over en millioner kroner, til dækning af advokatsalær, efter at amerikaneren fik afvist sin nummerplade, hvor der stod 'IM GOD', der på dansk oversættes til 'Jeg er Gud'.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Bennie Hart har til CNN fortalt, at han kørte rundt med nummerpladen i mere end et årti i Ohio, så da han flyttede til Kentucky i 2016, anmodede han om at beholde den samme nummerplade.

Men i stedet for en tilladelse modtog han et brev, hvor der stod, at han anmodning var blevet afvist, da den 'ikke var god smag' og kunne resultere i, at andre bilister 'ville blive distraherede', hvilket kunne lede til 'potentielle konfrontationer'.

Efter afgørelsen besluttede Bennie Hart at sagsøge Kentucky Transportation Cabinet, og i november 2019 fik han medhold i sagen. Retten understregede det forkerte og subjektive i at tillade nummerplader som 'IM4GOD og 'LUVGOD' og samtidig afvise 'IM GOD'.

Dermed fik den selverklærede ateist lov til at beholde sin nummerplade. Nu har retten så også afgjort, at Kentucky Transportation Cabinet skal betale 150.715,50 dollars i erstatning til dækning af advokatsalær samt 491,24 dollars i sagsomkostninger.

- Jeg er glad for omsider at have muligheden for at vælge en personlig besked i min nummerplade, som enhver anden bilist, sagde Bennie Hart om dommen.

- Der er ikke noget forkert i min overbevisning om, at religiøse overbevisninger er op til individuel fortolkning, sagde han.