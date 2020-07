Jeg er nødt til at følge loven

SKIVE I SKUDLINIEN: Aarhus Kommunes ældrerådmand mener, at hun med armen vredet om på ryggen har været nødt til at følge loven, selvom hun helst ville have, at TV2-dokumentar blev vist i sin helhed

- Ja, der er da ved Gud noget, jeg fortryder. Men jeg sidder ikke derude på plejehjemmene, og det er ikke mig, der ansætter personale. Havde det været tilfældet, var det her aldrig sket.

Den politisk ansvarlige for denne uges mest omtalte og debatskabende punkt på danskernes dagsorden, rådmanden for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive, er i bogstaveligste forstand kommet på overarbejde.

Efter Ekstra Bladets offentliggørelse af tre klip fra den forbudte TV2-dokumentar om 90-årige Else, der mishandles og ydmyges på plejecentret Kongsgården i Aarhus, har den garvede byrådspolitiker fra Dansk Folkeparti måttet bruge sin ferie på at være i skudlinien.

Selvom ældrepleje med Jette Skives egne ord er 'hjerteblod' for hende og Dansk Folkeparti, så har hun og partiet valgt at følge loven frem for som Ekstra Bladet at sige, at sagen er for vigtig til at blive forbudt. Foto Ernst van Norde

Torsdag lykkedes det derfor - efter flere forgæves henvendelser - Ekstra Bladet at interviewe ældrerådmanden, der med skandalesagen i fuldt flor har været nødt til at se langt efter sin ferie.

- Der er en selvmodsigelse i, at du som rådmand har begæret et forbud mod, at TV2 viser udsendelsen, mens du som politiker gerne vil have den vist?

- Jeg har fra første dag sagt, at jeg gerne ville have, at udsendelsen blev vist, fordi vi alle kan lære af den. Og vi kan se, at den har skabt megen røre, fordi det er helt uacceptabelt, hvad der er foregået. Men jeg har pligt til ikke at bryde loven.

Handlepligt på den hårde måde

Jette Skive understreger, at juristerne i hendes magistrat har vejledt hende med udgangspunkt i, at loven skal holdes. Samtidig har rådmanden blandt andet begrundet begæringen om et midlertidigt forbud mod TV2-dokumentaren med, at kommunen har 'handlepligt'.

- Hvornår gælder denne handlepligt?

- Så snart der sker overgreb på en af vores beboere. Når nogen sætter et skjult kamera op hos en af vores beboere, som ikke selv kan give sit samtykke til det, så er det vores pligt at sørge for, at der ikke sker overgreb, forklarer den 68-årige ældrerådmand det, der for mange er blevet opfattet som det stik modsatte af at beskytte Else i den konkrete sag.

- Hvorfor dropper I ikke bare begæringen om at forbyde tv-udsendelsen. Det har du også byrådets opbakning til?

- Ja, men jeg skal jo stadig følge loven, og det er byrådet enig i. Vi kan ikke trække det tilbage, når landsretten har afsagt kendelse om et forbud.

Med Jette Skives udgangspunkt som en del af et parti, der sætter ordentlig ældrepleje højt, mener hun alligevel ikke, at Else-sagen er kollideret med Dansk Folkepartis værdigrundlag.

- Overhovedet ikke, for sagen er himmelråbende langt væk fra DF´s dna. Det her er hjerteblod for mit parti, og jeg reagerede prompte, fra jeg fik kendskab til sagen i februar i år.

- Hvad ville du sige, hvis du selv som ældre skulle sidde i en lift i syv minutter?

- Det har jeg ikke forstand på, for jeg er ikke fagperson. Når jeg taler med folk derude, så er det det, man gør, hvis man har problemer, men hvor lang tid, man så skal sidde der, det må I tale med fagpersoner om. Men når en beboer (som Else) sidder i sådan en sele og har ondt og beder om at komme ned, så bør personalet reagere med det samme og ikke lade, som om man ikke hører det.

Armen på ryggen

Sagen om Else har ifølge Jette Skive gjort det endnu mere påkrævende at lave et klagesystem med en slags 'ombudsmand', som nu er undervejs i regi af Aarhus Kommune.

Jette Skive har travlt i disse dage, og Ekstra Bladet har da også forgæves forsøgt at få hende i tale igennem flere dage. Det lykkedes til sidst - formentlig fordi ældrerådmanden har måttet se langt efter sin ferie på grund af skandalesagen. Foto Ernst van Norde

Med loven i den - afgørende - hånd har Jette Skive samtidig med den anden hånd ønsket, at hun kunne have håndteret sagen anderledes.

- Det er jo dybt, dybt tragisk, og det har gjort ondt ind i hjertekulen at se optagelserne.

- Personligt har jeg hele tiden ønsket, at TV2 kunne vise dokumentaren, men jeg har med armen på ryggen respekteret, at vi skal følge loven, selvom jeg gerne har villet vise hele Danmark, at sådan ønsker vi ikke, at der skal være på nogen plejehjem.

'Det er jo fuldstændig kritisable forhold' siger Elses værge og barnebarn, mens hun ser de skjulte optagelser fra TV2. Video/redigering: Ernst van Norde/Emma Svendsen

