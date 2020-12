Jeg er 'positiv'

Bare rolig, jeg forsøger ikke at lege Bolsonaro eller Donald Trump og påstå, at corona er ubetydelig. Det er masser af eksempler på hårdt ramte.

Men midt i angsten og den oppiskede corona-stemning, hvor alle, der har stillet det mindste spørgsmålstegn ved Mette Frederiksens skrækscenarier, er blevet kaldt idioter og beskyldt for at koste menneskeliv, er det måske på sin plads at komme med en lidt mere stilfærdig beretning.

Mandag morgen fik jeg konstateret corona ved en lyntest. Tirsdag blev det bekræftet af den noget mere valide PCR test. Jeg fik kun foretaget test, fordi min kone er gravid, og jeg lørdag i sidste weekend havde haft det lidt underligt.

Let hovedpine. Lidt ledsmerter. Småutilpas. Ikke noget, der mindede om de gange, jeg har haft influenza. Jeg havde heller ikke feber, så jeg slog det først hen. Jokede med, at det nok var, fordi jeg fredag aften havde været i DR2 Deadline og diskutere med en af Mette Frederiksens håndgangne mænd, det kan enhver jo få ondt i hovedet af at høre på.

Men fem minutter efter jeg blev testet mandag morgen, blev jeg ringet op og gik straks i isolation alene i sommerhuset.

Min kone fik svar tirsdag, og hun var ikke smittet. Jeg har advaret alle, jeg har været i nærkontakt med, og ingen er tilsyneladende ramt. Heldigvis. Som Deadline værten Niels Krause-Kjær tørt skrev til mig: ’Din indflydelse på dine omgivelser må være mindre, end mange forestiller sig’.

Hele ugen har jeg arbejdet hjemmefra. Rent marts dejavu. Teams, gråvejr og afstand.

Onsdag skete der så igen noget. Jeg var i gang med et dejligt glas rødvin, da det pludselig gik op for mig, at jeg intet kunne smage. Jeg krydstjekkede med et glas blomstrende New Zealansk hvidvin. Det smagte som vand. Så nu har jeg kun effekten af alkohol tilbage. Jeg kan heller ikke lugte noget.

Jeg kan dog glæde mig over, at jeg ikke mere behøver stå i test kø. Vi danskere er jo gået test amok her før jul, og da jeg har haft god tid til at læse op på corona-stoffet her i min isolation, så tror jeg man skal passe gevaldigt på at tro, man er coronafri, hvis lyntesten er negativ.

Det er kun den mere langsomme PCR, der er til at stole på. Men som en af mine venner sagde; ’så kan man jo blive smittet i bussen på vej hjem’. Så vi kan lige så godt vænne os til, at coronaen kommer til at smitte nogle af os, i stedet for at gå med på regeringens corona-panik. Og husk på, at selvom tallene stiger, er det kun 4 % af os danskerne, der rent faktisk har været smittet. 96 % har altså ikke haft corona.

Virus er formentlig det samme som i foråret, men effekten er mindre. Det fortæller sundhedsmyndighederne, som jeg havde mulighed for at spørge i ugens løb på en chefredaktør-video-briefing.

Færre ryger i respirator, indlæggelserne er kortere, og vi er bedre til at beskytte de udsatte. Og det må jo netop være det, der er målet. Ikke at ingen bliver smittede. For det gør vi, og langt de fleste af os oplever milde forløb som mit. Men regeringen får det til at lyde, som om corona er farlig for alle. Det er jo vrøvl, men en politisk bekvem måde at få opbakning på.

Regeringen siger også, at de vil redde menneskeliv. Det lyder smukt, men hver dag dør der omkring 150 mennesker i Danmark ligegyldigt om vi har corona eller ej. Corona har ikke gjort at flere dør. Dødeligheden i år er som den plejer. Så det er på kanten af det uvederhæftige at påstå, det her handler om at redde menneskeliv. Det kan hverken gud eller Mette Frederiksen. Vi kan opføre os med omtanke, så de udsatte ikke udsættes for unødig risiko. Og det har vi gjort.

I morgen mandag er jeg tilbage på arbejde. Lige efter jul begynder man formentlig at vaccinere de første. Der er lys forude.