Jeg fik fortrolige oplysninger om et fremmed barn

Hej Puk

Jeg har modtaget en anden persons sagsakter i min e-Boks. Jeg havde søgt om aktindsigt i mit eget barns sag, men modtog i stedet en børnesag på et vildtfremmed barn.

Mit eget barn er handikappet, og jeg havde i den forbindelse søgt om hjælpemidler i handikapteamet. Da jeg så fik afslag på at få dækket nogle nødvendige udgifter til behandling af mit barn, ville jeg gennemgå sagen, og det var i den forbindelse, at jeg modtog akterne på et andet barn.

Har en anden familie så modtaget akter fra mit barns sag?

Jeg har forsøgt at få fat på sagsbehandleren, men denne svarer selvfølgelig ikke, og jeg er sikker på, at det er en klokkeklar strategi fra deres side at fortie ting – den taktik benytter de sig rigtig meget af i vores kommune.

Jeg vil simpelthen ikke finde mig i, at jeg modtager dybt fortrolige dokumenter på et andet menneskes barn. Jeg syntes, det er dybt problematisk, at vi har et system, der skulle gå for at være sikkert med sikker post, NemID ditten, dutten og datten, og så er det ikke spor sikkert alligevel!

Og hvordan kan jeg sikre mig, at det ikke sker igen? Jeg har fuldstændig mistet tilliden til systemet efter det her.

Har du kendskab til lignende sager, hvor dybt fortrolige oplysninger er endt i de forkerte hænder – og hvad skal man gøre i sådan et tilfælde?

Med venlig hilsen Maria

Kære Maria

Det bliver desværre mere og mere normalt, at jeg støder på helt uacceptable brud på dataloven som det, du beskriver her.

Det er en klar overtrædelse af loven, der jo blandt andet siger, at der skal kvitteres for modtagelse af dybt fortrolige oplysninger. Hvis det ikke er sket, så er det ikke forgået korrekt.

Videre tænker jeg, at det bliver mere og mere almindeligt, at fortrolige oplysninger ender i de forkerte hænder, da alt jo efterhånden sendes via digital post med NemID. Det vil sige flere og flere ’digitale fejl’. Det er dybt problematisk i min optik.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Danmark er i øvrigt et af de lande i verden, der er gået mest digitalt amok. Det er en udvikling, der åbenbart ikke ser ud til at stoppe.

De danske politikere er vilde med overvågning og digital styring af alt, der skal forbi myndighederne. Det er absolut ikke problemfrit, og jeg er sikker på, at Datatilsynet i fremtiden vil opleve en stigning i henvendelser om fortrolige oplysninger, der er endt i forkerte hænder – samt andre alvorlige sager om brud på datasikkerheden og borgernes retssikkerhed generelt.

Du skal kontakte Datatilsynet og få dem til at oprette en sag. Du kan også gå ind på deres hjemmeside og følge anvisningen dér for at oprette en klage.

De bedste hilsner Puk