- Jeg har ekstrem angst: Kan jeg undgå møde på kommunen?

Hej Puk

Jeg har i mange år har været på kontanthjælp og har været ude i rigtig mange praktikker og forløb, der skulle få mig tilbage på arbejdsmarkedet, men der er enten ikke kommet noget ud af det, eller også har jeg været for dårlig til at gennemføre.

Nu har min sagsbehandler i jobcenter arbejdet på, at min sag skal for rehabiliterings-teamet, og vi skal til møde om to måneder.

Jeg er meget glad for, at min sagsbehandler endelig har fået samlet min sag og fået et møde sat i stand, men mit store problem er, at jeg lider af en helt ekstrem social angst, hvilket også er grunden til, at jeg har været i systemet i mange år.

Jeg var i almindelig beskæftigelse, før jeg blev syg med angst, men i den tid, jeg har været i systemet, har jeg fået det stadig værre med min sociale angst. Den er så slem, at jeg ikke kan forlade mit hjem – derfor er samtalerne med min sagsbehandler forgået hjemme hos mig.

Jeg kan mærke, at jo tættere jeg kommer på mødet i rehabiliteringssystemet, jo værre får jeg det psykisk. Tanken om, at jeg skal sidde i et mødelokale med mange mennesker, gør mig fysisk syg med svimmelhed og kvalme, og jeg vil nærmest gøre alt for ikke at skulle møde op.

Kan jeg undgå mødet i rehabiliteringsteamet, hvis jeg forklarer, at jeg har det så skidt, som jeg har det? Eller kan jeg måske sende en ven til mødet til at repræsentere mig?

Med venlig hilsen

Tine K.

Hej Tine

Der er mange, der har det som dig, når de skal møde hos rehabiliteringsteamet. Mange, der skal have afgjort deres sag i jobcenter-regi, udvikler decideret angst for fremmøde – der står jo ofte rigtig meget på spil! Du er så ekstra belastet, da du lider af social angst, så jeg kan sagtens forstå dit ønske om fritagelse fra mødet.

Men hovedreglen er, at borgeren SKAL deltage i rehabiliteringsteamets møde om sin sag. Det står i organiseringslovens paragraf 10, stk. 2. Derudover er det fastslået i principafgørelse 65-15, at man ikke kan benytte sig af en parts-repræsentant til møder i rehabiliteringsteamet.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Den eneste mulighed for, at rehabiliteringsteamet kan træffe en beslutning, uden at borgeren er til stede, er, når det er ’åbenlyst formålsløst at afklare arbejdsevnen’ – det vil sige i de sager, hvor borgeren er så syg, at der er kort levetid tilbage, eller hvis en borger for eksempel er blevet hjerneskadet.

Det er altså umuligt for dig IKKE at deltage, hvis der skal træffes en afgørelse. Men du må godt tage en bisidder med til mødet, og det vil jeg råde dig til at gøre. Tag din veninde med, som kan støtte dig ved mødet.

Og så skal du tænke på, at de fagpersoner, der sidder i rehabiliteringsteamet, har oplevet mange gange før, at borgere bliver decideret syge af at skulle fremmøde – derfor er det vigtigt, at de før mødet bliver oplyst om, hvor svært det er for dig. Når de ved det på forhånd, vil de tage hensyn – og de har mulighed for at holde en pause, hvis du får det for skidt undervejs. Jeg håber, at det kan give dig noget ro før og under mødet.

Jeg håber det bedste for dig, og at din veninde kan tage med dig som støtte.

Med venlig hilsen Puk