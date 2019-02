'Jeg kan ikke besøge min mor'

Hej Puk

Jeg er på kontanthjælp og må derfor ikke rejse udenlands uden at få lov af jobcenteret. Jeg har desværre endnu ikke optjent min ret til at afholde ferie.

Min mor er bosat i et land ret langt fra Danmark, og hun har inviteret min søster og mig på ferie. Min mor er gammel og svag og kan ikke komme her til Danmark, så hvis jeg skal se hende, må jeg tage afsted.

Jeg skammer mig over at være på kontanthjælp og kan ikke få mig til at sige det til min mor, da det vil gøre hende ked af det. Jeg er også bange for, at hvis jeg ikke tager afsted, så ser jeg hende måske ikke igen, da hun som sagt er gammel og svag.

Jeg er meget afhængig af min kontanthjælp, da jeg ellers ikke kan betale husleje. Jeg er virkelig ked af situationen og overvejer, om jeg skal tage afsted uden at sige noget til jobcenteret. Jeg er også bange for at gøre det, da det jo er ulovligt, og jeg risikerer alt muligt ved at gøre det.

Jeg føler næsten ikke, jeg har noget valg.

Kan du se en anden løsning?

Med venlig hilsen Sanne

Kære Sanne

Jeg kan godt se dit dilemma. Jeg er stødt på den samme problematik før, og hvis du spørger mig, om du skal tage afsted, uden at sige det til jobcenteret, må jeg svare, som jeg har svaret andre: Det hverken kan eller vil jeg råde dig om, det er udelukkende den enkeltes ansvar!

Jeg forstår, at det i din situation kan være et meget vanskeligt system at manøvrere i, når der opstår situationer, der kolliderer med de rigide regler.



Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

systemet på en måde, så det læner sig op ad det system, man har på arbejdsmarkedet. Man skal altså optjene retten til ferie, ligesom når man er i arbejde.

På arbejdsmarkedet kan man selvfølgelig søge om ferie uden løn, og det kan man faktisk også, når man modtager kontanthjælp – altså søge om at blive fritaget for at stå til rådighed i en vis periode, hvor man så ikke får udbetalt sin ydelse, men beholder sin sag som aktiv i systemet.

Man skal blot huske at kontakte kommunen, når man er tilbage, og fortælle, at man igen står til rådighed, hvorved også ens udbetalinger bliver aktive igen.

Jeg ville nok overveje at være ærlig over for din mor og sige det, som det er. Alternativet er, at du ikke kommer afsted, eller at du bliver snuppet for socialbedrageri!

Måske vil din mor hjælpe dig – hvis hun har råd – med et tilskud til rejsen, når hun hører, hvilken situation du står i – og hvilke konsekvenser det kan få, hvis du rejser uden at sige det til jobcenteret.

Jeg håber inderligt, at din mor kan hjælpe dig – og at I får en god tid sammen.

De bedste hilsner Puk