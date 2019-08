- Jeg kan ikke lide ham, men han har nosser

USA's præsident, Donald Trump, har meldt ud, at han ikke kommer til Danmark alligevel. Det sker på baggrund af at statsminister Mette Frederiksen har sagt, at det ikke kommer på tale, at Danmark og Rigsfællesskabet kan eller vil sælge Grønland til USA.

Efterfølgende har præsidenten omtalt statsministerens reaktion på hans ønske om at købe Grønland som 'væmmelig' og har i øvrigt sat sig til tasterne i et Twitter-angreb på Danmark.

Ekstra Bladet har været på gaden og tale med nogle amerikanere, som har blandede udmeldinger om den omdiskuterede præsident.

37-årige Robert er mener, det er godt, Grønland ikke bliver solgt til en tosse. Foto: Aleksander Klug

Robert Jacob Lerma, 37, fra Austin, Texas, driver til dagligt et psykiatrisk hospital og arbejder desuden som freelance fotograf.

- Det er heldigt, at Grønland ikke kan blive solgt til den tosse. Han har ikke været meget succesfuld med at drive sine egne virksomheder, så det ville nok heller ikke gå så godt på Grønland for ham.

- Det er bare endnu et reklamestunt. Han har ingen reel interesse i at købe Grønland. Mange af de ting han siger, er bare trukket op ad hatten i øjeblikket, uden at skænke det en ekstra tanke.

- Han repræsenterer ikke det, vi amerikanere står for. Han repræsenterer et mindretal.

- Man må da give ham det, at han er meget konsekvent med at være impulsiv.

- Det er godt, at han ikke kom. I har ikke brug for ham. Og det har vi heller ikke i USA.

31-årige Jannet kalder Trump filterløs. Foto: Aleksander Klug

Jannet Moreno, 31, er fra Miami, Florida, og arbejder som chef i et urfirma.

- Han skal ikke blande sig i forretning. Han er politiker, og ikke længere forretningsmand. Han burde være mere forsigtig.

- Han har ikke noget filter. Han kan være meget uhøflig.

- Men uanset hvilke sindssyge ting han gør, så skal vi også huske på, at han gør nogle ting, som de tidligere præsidenter ikke har haft nosser til at gøre. Han åbner op for dialog med Nord Korea, han gør noget ved de mange flygtninge. Der er mange, som synes, at det er inhumant, det han mener skal ske med flygtninge, men man glemmer den anden side af sagen. Den virkelighed vi, som skatteydere oplever, er en anden, for det er os, der betaler for dem og hvor meget de koster os (flygtninge, red.), og vi bliver også skadet.

- Jeg er amerikansk statsborger, men har arbejdet i Mexico i 9 år. Det var svært for mig at få lov til at komme tilbage, men sådan er det bare.

- Jeg kan ikke lide ham som person, men han har nosser.

John Baum på 39 år er bestemt ikker fan af Trump. Foto: Aleksander Klug

John Baum, 39, arbejder i Reno, Nevada, som Fysioterapeut, men er oprindeligt fra New York.

- Jeg synes, det er farligt, at han bevæger sig ud i andre landes anliggender. Han skal ikke bestemme over eller købe andre lande. Han har ret til at bestemme i USA. Ikke mere end det. Det er tåbeligt.

- At han vil købe et andet land i 2019 er det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Det er ikke noget vores præsident skal bevæge sig ud i.

- Han er ikke længere en forretningsmand, han er politiker. Og vi som land burde være meget diplomatiske med Danmark. Det var vores tidligere præsident, Barack Obama, og ham kunne i rigtig godt lide.

- Ham her (Donald Trump, red) skaber fjender i hele verden.