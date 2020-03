- Jeg kan ikke overskue 14 dage frem.

- Selvfølgelig har jeg penge på min konto, men de får hurtigt penge at gå på. Det lyder så drastisk at sige: Men det er ikke sikkert, at jeg har en forretning at vende tilbage til, siger frisør Jeanette Brahe efter statsministerens tvangslukning af alle frisører

Jeanette Brahe er frisør, og lige nu er hun ved at ringe rundt til alle de kunder, som har en tid hos hende i denne uge.

Efter statsminister Mette Frederiksens (S) tale i aften, hvor det kom frem, at alle frisører skal lukke fra i morgen klokken ti, er Jeanette Brahe i gang med at informere kunderne om, at de ikke skal møde op.

- Jeg kunne selvfølgelig bare sætte en seddel i døren og gå hjem, men jeg vil gerne ringe til dem og fortælle det, siger hun og fortæller så, hvordan hun reagerede, da hun i aften fik lukket sin butik på få minutter:

- Jeg tror måske, at jeg var forberedt på det. I min branche kan jeg ikke holde en meters afstand – så kan jeg ikke nå ind til kunden. Men jeg håber måske på et mirakel; at denne science fiction film er forbi, når jeg vågner i morgen.

Jeanette Brahe får lukket sin frisørsalon i morgen. Hun kan ikke overskue konsekvenserne. Foto: Privat

For nok har hun forberedt sig mentalt. Men økonomisk er det uoverskueligt, lyder det:

- Jeg står alene i min forretning. Nu ved jeg godt, at der kommer en eller anden pakke. Men som enkeltstående frisør har man ikke noget sikkerhedsnet. Jeg er selvfølgelig medlem af en a-kasse, men jeg kan kun få penge, hvis jeg lukker min virksomhed, som det er lige nu. Så det er alvorligt.

- Der kommer jo ikke nogen penge i kassen, hvis der ikke er nogen kunder.

Indtil nu har hun taget alle forholdsregler. Sprittet af, naturligvis. Men hun ved selvfølgelig ikke, om kunderne er syge, som hun formulerer det.

- Jeg ved faktisk ikke, hvad det er for en fremtid, jeg kigger ind i. Jeg kan godt se, at vi alle skal tage et ansvar.

- Selvfølgelig har jeg penge på min konto, men de får hurtigt ben at gå på. Det lyder så drastisk at sige: Men det er ikke sikkert, at jeg har en forretning at vende tilbage til.

- Jeg kan ikke overskue 14 dage frem.