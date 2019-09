'Jeg ligner min datters søster': Mor bliver forvekslet med 24-årig

Selvom der faktisk er 20 år i mellem mor og datter, får de tit fortalt, at de ligner søskende.

Det fortæller de til Daily Mail.

Og for 24-årige Holly Barry, der bor i den britiske by Aylesbury, er det at blive sammenlignet med sin 44-årige mor det største kompliment, hun kunne forestille sig.

- Jeg elsker det. Det er dejligt at se, hvordan jeg vil se ud om tyve år, og hun er meget smuk, så det er et stort kompliment, fortæller den unge kvinde og fortsætter.

- Folk fortæller altid, hvor godt hun ser ud for sin alder, og hvor dejligt det må være for mig at have en ung mor. Jeg håber, at jeg ældes på samme måde.

Og moderen Jo er bestemt enig med sin unge datter.

- Jeg elsker, at jeg ligner min smukke datter, det er klart et kompliment, fortæller hun.

Hun ser heller ikke kun ung ud, hun føler sig også ung, og hun går tit i byen med sin datter.

- Jeg går ud med min mor ligeså tit, som jeg går ud med mine venner, fortæller hun.

De to har også været i den spanske festby Marbella, hvor moderen var den eneste 'ældre', der var med.

- Hun elskede det. Og vi elskede at have hende med, hun er præcis ligesom de andre piger, fortæller datteren.

Holly håber det ungdommelige look går i arv. Foto: Privat

Er sin mors største fan

Det unge udseende får også det modsatte køn til at henvende sig til moderen, der altid tager det med et smil.

- Jeg er hendes største fan. Det er tit mænd på samme alder, men det har også været yngre mænd, der har vist interesse i hende og har sagt, at de synes min mor er meget attraktiv. Det er dejligt, at hun tit får den slags kommentarer, for jeg ved, at hun arbejder hårdt for at se godt ud, fortæller datteren.

Fra Holly var 18 år gammel har folk spurgt, om de to var søstre og fortalt dem, at de ligner hinanden på en prik.

- Vi har samme ansigtsform, og jeg tror også, det er fordi, vi begge har langt mørkt hår. Og vi har også helt samme personlighed.

Jo Barry fortæller, at hemmeligheden bag det unge look er, at hun træner meget og spiser sundt - og ikke ryger.

De to er også gode til at dele hinandens tøj, og det er måske også derfor, at de tit bliver forvekslet.