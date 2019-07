INGEN RØDE BØFFER: - Jeg vil gerne blive gammel med mine børn. Så det er naturligvis vigtigt, at jeg holder mig stærk, fortæller klovnen, som planlægger at blive mange år i manegen

Tidligere kunne klovn og komiker Casper Christensen tygge den største bøf med øjnene.

Han elskede et godt stykke kød.

I dag er han og hustruen blevet planteædere på fuld tid.

- Jeg elskede at gå på bøfrestaurant, for her kunne jeg bestille den største bøf uden at blive beskyldt for at være grådig, griner Casper Christensen.

Fois gras var også en af Caspers absolutte livretter.

- Jamen, jeg var storforbruger af foie gras. Jeg tænkte overhovedet ikke på de stakkels gæs, der skulle lægge lever til, indrømmer Casper Christensen.

Lagde madvaner om

For to og et halvt år siden lagde Casper og hustruen Isabel Friis Mikkelsen deres madvaner helt om.

- Vi besluttede os for at tage et par uger uden kød. Det var bare et lille eksperiment. Men den ene dag tog den anden. Vi kunne begge mærke, at vi hurtigt fik det bedre ved at spise sundt og undgå kød og mælkeprodukter. Så det har sådan set været let nok at ændre vanerne, siger Casper Christensen til Ekstra Bladet.

Han erkender blankt, at han tidligere var komplet ligeglad med de dyr, han fortærede.

- Så da jeg stoppede med at spise kød, så var udelukkende for min egen skyld. Dyr og klima tænkte jeg ikke på. Senere er jeg så blevet meget mere opmærksom på dyrenes velfærd. Det er også lettere at glo på en gulerod end at se på en bøf og tænke: Hvordan mon den ko har haft det?

Føler mig lettere

- Hvordan oplever du, at du har fået det bedre?

- Både min hustru og jeg har fået meget mere energi. Jeg føler mig lettere. Man bliver jo meget tung i kroppen af kød. Jeg har hele mit liv måttet tage astmamedicin. Men da jeg ændrede mine kostvaner, så var det ikke nødvendigt længere. Jeg ved ikke, om der er en sammenhæng. Jeg kan bare konstatere, at nu har jeg ikke længere brug for medicinen.

Klovnen er efterhånden blevet 51 år - og han har planer om at blive en del år endnu i manegen.

- Jeg har en lille søn på to år, og vi venter endnu et barn. Jeg vil gerne blive gammel med mine børn. Så det er naturligvis vigtigt, at jeg holder mig stærk. Og det med børnene er en stærk motivationsfaktor. Jeg har også skåret kraftigt ned på mit alkoholforbrug. Så taber man sig også.

- Tør man spørge hvor meget?

-Da jeg vejede mest lå jeg på omkring 93 kilo - nu er jeg nede på 83 kilo.

Hvam er med på vognen

- Spiser du fisk?

- Ja, det gør jeg da en gang imellem. Jeg er jo ikke fanatisk. Jeg kan da også godt spise en ret med æg i. Jeg har også en læderjakke. Men jeg holder bare mest af at spise en plantebaseret kost. Jeg savner overhovedet ikke kød mere. Det er faktisk ikke noget, som jeg tænker over i det daglige.

Casper Christensen understreger, at han ikke er hårdhudet veganer eller har lyst til at prædike. I dag er han kreativ konsulent og investor i firmaet Simple Feast, som sælger supersunde måltidskasser uden kød i.

- Hvad med Frank Hvam - har du fået omvendt ham til drøvtygger også?

- Frank er faktisk meget miljøbevidst. Han er født og opvokset på landet. Han spiser næsten ikke kød mere. Men han går nok lidt mere stille med det, end jeg gør, lyder det fra en superfrisk og veloplagt Casper Christensen.