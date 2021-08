- Jeg venter bare på, at Taliban kommer og slår mig ihjel

For få uger siden havde den unge kvindelige borgmester Zarifa Ghafari håb for Afghanistans fremtid. Nu frygter hun for sit liv

Hun blev en af de første kvindelige borgmestre i Afghanistan og er med sine 27 år ligeledes den yngste kvinde til nogensinde at bestride den politiske post.

Men for Zarifa Ghafari er det nu slut. Og det håb, hun for blot tre uger siden udtrykte over for det britiske medie 'i', er erstattet af håbløshed og en frygt for døden, efter Taliban har overtaget magten i landet.

- Jeg sidder her og venter på, at de kommer. Der er ingen, der kan hjælpe mig eller min familie. Jeg sidder bare med min familie og min mand. Og de (Taliban, red.) kommer efter folk som mig og slår mig ihjel, siger hun til det britiske medie.

- Jeg kan ikke efterlade min familie. Og hvor skulle jeg også tage hen?, tilføjer hun.

Talibanere i Kote Sangi-området i Kabul. Billedet er taget 17. august - to dage efter den militante bevægelse indtog den afghanske hovedstad. Foto: Hoshang Hashimi/Ritzau Scanpix

Håb for fremtiden

Zarifa Ghafari blev udnævnt til borgmester i Maidan Wardak-provinsen i 2018, og flere gange siden har Taliban truet med at dræbe hende. I efteråret sidste år blev hun forsøgt dræbt, og 20 dage senere blev hendes far, general Abdul Wasi Ghafari, skudt.

Alligevel så 27-årige Ghafari en lys fremtid for Afghanistan, og for tre uger siden sagde hun blandt andet følgende til i:

- Unge mennesker er beviste om, hvad der foregår. De har sociale medier. De kommunikerer. Jeg tror, de vil kæmpe for fremskridt og for vores rettigheder. Jeg tror, der er en fremtid for dette land.

Taliban lover amnesti

Det håb blev gjort til skamme søndag. Her indtog Taliban Kabul, og siden er tusindvis af mennesker blevet evakueret fra landet - heriblandt en del afghanske politikere.

Men for Ghafari og hendes familie er der ingen hjælp at hente, siger hun.

Talibans talsmand har i forbindelse med magtovertagelsen sagt, at kvinder og politiske modstandere vil blive beskyttet, og den militante bevægelse har tilbudt amnesti til alle, der har arbejdet med den tidligere afghanske regering.

Alligevel er der adskillige forlydender om mennesker, der er blevet slået ihjel af talibanerne i løbet af de seneste dage.

