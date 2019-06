Jens Bo lukkede populær strand: - Det var trods alt kun urin

Jens Bo Jacobsen lukkede populær badestrand, da han ledte 50 liter afføring i regnvandsrist efter at have boet syv måneder i en have i Risskov i sin gamle cirkusvogn

- Jeg er ked af, at jeg skal i medierne på denne måde, men mest af alt er jeg ked af, at jeg har bragt min gode ven Lise-Lotte i forlegenhed.

Jens Bo Jacobsen rettede uforvarende alverdens opmærksomhed mod sig selv, da han tirsdag tømte sin opsamlingstank med toilet-affald i en regnvandsrist på fortevej i den mondæne Aarhus-forstad Risskov. Forhistorien er, at den 61-årige, tidligere økologiske landmand på Fyn efter at have boet i sin gamle cirkusvogn på vennen Lise-Lotte Ottosens græsplæne blot et par hundrede meter fra den populære Bellevue Strand skulle flytte med sin cirkusvogn til en grund i haveforeningen Norringholm tæt ved Brabrand Sø.

Den gamle cirkusvogn er en billig bolig, og det er helt bevidst, at Jens Bo Jacobsen lever på denne måde, efter at han for en håndfuld år siden sadlede om og droppede landmandslivet til fordel for at drive et byggefirma. Foto: Ernst van Norde

I forbindelse med flytningen tømte Jens Bo Jacobsen sin 50 liters opsamlingstank ud i Aarhus Bugten via regnvandsristen. Lise-Lotte Ottosen var selv på vej hjem fra ferie og sad i lufthavnen i Wien, da hun tirsdag blev tæppebombet med sms´er fra naboer og venner med beskeder om, at hendes ven og logerende vakte så megen opsigt grundet stanken fra tanken, at en nabo havde ringet efter miljøvagten hos Aarhus Kommune. Derfra gik der ikke længe, inden der blev udstedt et badeforbud på stedet, som stadig er gældende.

- Det er en kæmpe dumhed fra min side, og jeg beklager over for alle berørte, ikke mindst Lise-Lotte. Når det er sagt, så synes jeg nok, at kommunen laver en fjer til fem høns ved at udlægge sagen, som om jeg har lukket lort ud i havet. Det var trods alt kun urin, selv om det også er dumt gjort, siger Jens Bo Jacobsen, da Ekstra Bladet møder ham på hans 600 kvadratmeter store kolonihave-grund, hvortil han flyttede så sent som onsdag formiddag.

Hjælp frem for pæn græsplæne

På Fortevej i Risskov er der stadig dybe spor i græsplænen efter den tunge cirkusvogn, og lugtgenerne fra Jens Bo Jacobsens afføring på afveje sidder formentlig stadig i næseborene på nogle af naboerne, men det får ikke Lise-Lotte Ottosen til at pege fingre af sin gamle ven.

- Jens Bo har godt nok dummet sig, og jeg er både ked af og frustreret over, at jeg skal komme hjem fra en dejlig ferie på denne måde. Men verden er heldigvis ikke sort hvid, og Jens Bo er stadig min ven, siger Lise-Lotte Ottosen.

Lise-Lotte Ottesen ønsker af forskellige grunde ikke at blive fotograferet forfra, så her står hun med ryggen til i sin have og kigger på de dybe hjulspor fra vennen Jens Bo Jacobsens cirkusvogn. Foto Ernst van Norde

Hun var godt klar over, at den gule cirkusvogn ville vække opsigt, da hun i november i fjor sagde ja til at lægge græsplæne til den og Jens Bo Jacobsen i akut bolignød.

- Vi har dog kun fået positive reaktioner fra naboer og genboer. Da jeg gav plads til Jens Bo, spurgte jeg mig selv, hvad der har mest værdi; at det ser pænt ud eller at hjælpe en ven, der har brug for det, forklarer den 52-årige kvinde, der har boet i sin mormors gamle hus på vandsiden af Nordre Strandvej siden 2002.

For fint til urin-gødning

Aarhus Vand sendte straks en slamsuger, da naboens lugtesans anede uråd tirsdag, og det blev efterfølgende fastslået, at der var tale om 'kraftig forurening'.

Jens Bo Jacobsen siger til Ekstra Bladet, at han ikke tidligere har tømt sin opsamlingstank i de syv måneder, han har boet på Lise-Lotte Ottosens græsplæne.

- Jeg er jo gammel landmand, så jeg går egentlig ind for, at man bruger urin som gødning i visse sammenhænge. Men det gjorde jeg ikke hos Lise-Lotte. Der er det et for fint kvarter, og det lugter jo lidt, når man gør det, siger Jens Bo Jacobsen.

Af denne tavle fremgår det, at badning frarådes, men samtidig vajede det blå flag få meter derfra, og det forvirrede flere strandgæster i Risskov onsdag. Hvorvidt det blå flag var hejst ved en fejl var ikke muligt at få oplyst hos Aarhus Vand. Foto: Ernst van Norde

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Aarhus Vand, men der var ifølge en tavle på siden af iskiosken ved Bellevue Strand fortsat badeforbud onsdag eftermiddag.

'Badning frarådes på grund af overløb fra kloak', står der på tavlen med rødt forbudslys tændt.

***

Vil leve uafhængigt af offentlig hjælp

Jens Bo Jacobsen har boet i sin cirkus-vogn, siden han for seks år siden havde brud på ryggen og derfor måtte opgive sit økologiske landbrug. Nu har han i stedet sit eget byggefirma og kan som selvstændig trække stikket og holde fri, når ryggen kræver det.

Det er kun muligt, fordi han bevidst har valgt at leve et liv med lave omkostninger og derfor kan klare sig økonomisk i de perioder, hvor han ikke er i stand til at arbejde på fuld kraft.

- Jeg vil ikke være afhængig af offentlig forsørgelse og værdsætter den frihed, jeg har på denne måde, siger Jens Bo Jacobsen, der inden sin kovending var økologisk landmand i 16 år og har fire voksne børn med sin ekskone.

***

Intet rødt flag

Det blå flag, som indikerer god og forsvarlig badevandskvalitet, blafrede små-dovent onsdag, selvom der ifølge en tavle på iskiosken ved Bellevue Strand i Risskov så ud til fortsat at være badeforbud.

Således var det ingen sag at finde et par badegæster i det forurenede vand på den langt fra overfyldte sandstrand.

Foto: Ernst van Norde

Jes Mikkelsen, 24 år, studerende, Aarhus, og Christian Nykjær, 22 år, studerende, Aarhus. Begge bader året rundt:

- Vi anede intet om noget forbud, da der kom en flink mand og fortalte os om det, så jeg piftede straks efter Christian, fortæller Jes Mikkelsen.

- Aarhus Kommune kunne godt lige have markeret det med skiltning eller rødt flag, påpeger Christian Nykjær.

De to kammerater var også i vandet tirsdag, da forureningen skete.

- Det gør ikke sagen bedre, men sket er sket, og vi håber det bedste for manden, der kom til at forurene vandet. Han gjorde det jo garanteret ikke med vilje, siger de to marketing-studerende ved Handelshøjskolen i Aarhus.

Foto: Ernst van Norde

Joan Søgaard, 62 år, hjemmegående og tidligere vinterbader, Risskov:

- Jeg forstår godt, at synderen bag forureningen er flyttet, for ellers var han nok nærmest blevet lynchet, griner Joan Søgaard, der dagligt lufter fire-årige Georg ved Bellevue Strand.

- Jeg havde i forvejen en lumsk mistanke om, at folk skider i vandet og bag digerne her ved stranden, selvom der er fine toiletforhold. Det bygger jeg på, at Georg jævnligt æder en lort, og når det sker, er det en menneskelort, og ikke en hundelort.