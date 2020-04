Jensens Bøfhus skrotter 3F: Klar til konflikt

Jensens Bøfhus har natten til mandag droppet overenskomsten med 3F.

Det bekræfter parterne over for Ekstra Bladet.

3F beklager situationen, og fagforeningen overvejer nu at varsle konflikt mod virksomheden:

- Jeg har svært ved at se, at vi kan lande et andet sted, end at vi ender med at varsle konflikt. Det gode ved at varsle konflikt er, at det er os, som gør det, og derfor er det også os, som bestemmer, hvornår det bliver. Men vi kan ikke sidde og kigge på at så stor en virksomhed skiller sig af med sin overenskomst. Slet ikke i ly af corona – det kan ikke blive mere fejt, siger Peter Lykke Nielsen, forhandlingssekretær, 3F PSHR og uddyber:

- Det vil starte med at være en arbejdskraftblokade: At 3F’ere ikke må tage arbejde der, og at man fra det offentlige ikke må anvise arbejdskraft til Jensens Bøfhus. Det er de første skridt. Og så vil vi varsle strejke, hvor vi trækker vores medlemmer ud i en strejke. Derefter vil vi varsle sympatikonflikt, hvor vi vil bede vores søstre- og brødreforbund i FH om at varsle konflikt i forhold til hans forsyningslinjer.

Konkret er Jensens Bøfhus utilfreds med, at kæden ikke kan få samme overenskomst som 3F har indgået med konkurrenten Flammen.

Ny overenskomst - nyt koncept

Hvis Jensens Bøfhus kommer på samme overenskomst, vil det ifølge direktøren betyde, at nogle medarbejdergrupper vil gå op i løn, mens andre grupper i fremtiden vil blive ansat på en lavere løn end dem, der er ansat i dag. Konkret er det især de medarbejdere, der serverer, som konflikten handler om - de såkaldte værtinder. 3F mener, at det er tjenerarbejde, og derfor skal de være på tjeneroverenskomst.

- Så bundlinjen er, at Jensens Bøfhus kommer ikke på Flammen-overenskomst?

- Det kommer de ikke. Vi mener, at de to overenskomster er grundlæggende forskellige ud fra de koncepter de har. En murerarbejdsmand og en murer. Det lugter også lidt af det samme, men de har altså hver deres vilkår, siger Peter Lykke Nielsen.

- Hvad skal der til, hvis Jensens Bøfhus skal på Flammen-overenskomst?

- Vi har tilbudt ham, at det kan han godt, men så skal han lave konceptet om, så det er magen til Flammen. Det vil han ikke.

- Det flyder ikke med virksomheder i restaurationsbranchen, som har overenskomt. Er det ikke stor pris for jer, fordi I ikke mener, at de skal diktere, hvilken overenskomst de skal være på?

- Det er ikke bare en teoretisk øvelse. Vi tænker også på resten af branchen. Det tjenerarbejde, der udføres på Jensens Bøfhus, er det samme, som udføres hos eksempelvis Hereford Beefstouw. Hvorfor skal de så ikke have samme overenskomst som flammen?

Risikerer at skulle fyre

- Vi betragter det som værende tjenerarbejde, og derfor skal det aflønnes som tjenerarbejde.

Men hvis 3F ender med at blokere Jensens Bøfhus, risikerer kæden at skulle fyre, lyder det fra Anders Nikolaisen, adm. direktør, Jensens Bøfhus:

- På trods af konflikten med 3F og corona-krise har vi ikke fyret en eneste af vores 700 medarbejdere. Men skulle 3F ende med at varsle konflikt, kan vi ende i en situation, hvor jeg ikke længere kan love, at jeg ikke afskediger medarbejdere. siger han.

Han mener, at der er forskel på at være tjener hos Jensens Bøfhus og eksempelvis hos Noma. Samtidig holder han fast i, at det er konkurrenceforvridende, når 3F giver andre vilkår til restaurant Flammen:

- Når de laver denne skævvridning i konkurrencen, så kan jeg ikke andet end at reagere, siger Anders Nikolaisen, der samtidig holder fast i, at nuværende ansatte får lov at fortsætte på samme vilkår:

- Hvis man er værtinde i dag, og man ikke vil andet, så fortsætter man med det.

- De den garanti, at jeg har udtalt det offentligt i flere medier, og derfor er det svært at løbe fra.

Anders Nikolaisen oplyser, at parterne dog fortsat er i dialog.

Jensens Bøfhus i kamp mod 3F: Vil sætte ansatte ned i løn

Se også: Frygter for sit job hos Jensens Bøfhus

Se også: Jensens Bøfhus varsler lockout

Se også: Jensens bøfhus lockouter medarbejdere