Jensens Bøfhus varsler lockout

Jensens Bøfhus har varslet lockout af alle ansatte, der er medlem af fagforeningen 3F.

Det bekræfter Jensens Bøfhus over for Ekstra Bladet.

- Det er korrekt. Vi har haft et længere forløb med 3F, hvor jeg har haft det gennemgående budskab, at jeg ønsker lige løn for lige arbejde, siger Anders Nikolaisen, administrerende direktør i Jensens Bøfhus.

Baggrunden for varslet er, at Jensens Bøfhus ønsker alle de ansatte over på en anden overenskomst, der bliver brugt af Restaurant Flammen. Det vil ifølge direktøren betyde, at nogle medarbejdergrupper vil gå op i løn, mens andre grupper i fremtiden vil blive ansat på en lavere løn end dem, der er ansat i dag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Anders Nikolaisen, administrerende direktør, Jensens Bøfhus. Foto: Privat

- I dag er der en lønforskel mellem gastronomer og tjenere. Gastronomerne får en lavere løn i dag, end dem som arbejder i serviceområdet.

- Alle mine eksisterende medarbejdere, der er ansat inden 1. marts, vil fortsætte på samme vilkår. De medarbejdere, som vi kommer til at ansætte efter 1. marts, tilbyder vi de samme vilkår som på Flammen. Og det betyder, at der er nogen, som vil gå lidt ned i løn, og der er nogen, som går lidt op i løn.

- Der skal være lige løn for lige arbejde.

I 2018 solgte Palle Skov Jensen sit livsværk, Jensens Bøfhus, til en investorkreds. Det skete efter flere års økonomiske turbulens på baggrund af en retssag, hvor Jensens Bøfhus havde sikret, at en fiskerestaurant ikke måtte bruge Jensen-navnet - triumfen endte med en massiv boykot af kæden.

Danmarks rigeste

I dag er Jensens Bøfhus ejet af nogle af Danmarks rigeste. Blandt ejerne er de hamrende rige Georg Gundersen og Dorthe Fink Gundersen, der er ud af milliardærfamilien Gundersen, som har tjent styrtende på tobaksdynastiet Orlik.

Også mangemillionæren Enrico Krog Iversen, der tjente over 700 millioner kroner på salget af Universal Robots, er blandt ejerne, ligesom Hans Carl Bøgh-Sørensen, der er blevet hovedrig på medicinalvirksomheden Orifarm, er det.

Anders Nikolaisen medgiver, at der har været turbulens i økonomien:

- Vi har været udfordret i en årrække, og det er ingen hemmelighed i, at der er gode kræfter, der bagved forsøger at samle op på virksomheden, siger han og begrunder, hvorfor overenskomsten skal ændres:

Kæmper mod konkurrent

- Jeg har 700 medarbejdere, der hver dag yder en fantastisk indsats for kæden og for vores gæster. Så har 3F givet vores største konkurrent (Flammen red.) bedre vilkår i form af en overenskomst til restaurant flammen. Og det er klart, at det kan jeg jo ikke tåle i den konkurrencesituation, vi er i.

I midten af februar kunne Ekstra Bladet fortælle, at Jensens Bøfhus og 3F gennem længere tid har ligget i kamp om overenskomsten.

Ville miste 20 kroner i timen

I den forbindelse sagde Sinem Demir, der arbejder som værtinde og er tillidsrepræsentant, at hun kan se frem til at arbejde sammen med kolleger, der får 20 kroner mindre i timen, end hun selv gør, hvis der kommer en ny overenskomst.

- Jeg frygter, at det skaber et a- og et b-hold. Jeg vil have det enormt dårligt med at arbejde sammen med nye kolleger, der får 20 kroner mindre i timen end mig. Og omvendt frygter jeg også for mit eget job, hvis jeg er så meget dyrere. Jeg tror, at jeg kan vinke farvel til ekstratimer, sagde hun.

Anders Nikolaisen mener ikke, at der bliver tale om et a og et b hold.

- De nye har en kortere erfaring, og dermed kan de ikke give de samme oplevelser til mine gæster.

Villig til at gå langt

- Hvor langt er du villig til at gå for at komme over på den nye overenskomst?

- Jeg er villig til at gå langt.

- Vi har et møde med 3F her i weekenden, så vi forsøger at holde forhandlingerne igang, så der kommer en ny overenskomst.

Lockouten er varslet til 16. marts ved arbejdstids begyndelse, og det betyder altså, at de berørte ansatte ikke må møde på arbejde, og dermed får de ikke løn, hvis konflikten går igang.

Ifølge Jensens Bøfhus' direktør er der tale om maksimalt 30 medarbejdere. Jensens Bøfhus har 700 ansatte.

3F bekræfter, at fagforeningen har modtaget lockout-varslet, men den ønsker ikke at kommentere den.

Jensens Bøfhus i kamp mod 3F: Vil sætte ansatte ned i løn