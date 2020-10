Jensens lukker to restauranter midlertidigt: - Det' træls

Efter forhandlinger med medarbejdere står det klart, at to Jensens Bøfhus-restauranter må lukke

Coronakrisen kradser hos Jensens Bøfhus, der kan mærke, at danskernes trang til bøffer og bearnaise er faldet.

Derfor meddelte koncernen i sidste uge, at fire restauranter risikerede at lukke midlertidigt.

For at minimere konsekvenserne for medarbejderne så meget som muligt, lå ledelsen og medarbejderne i forhandlinger om løn og arbejdstid.

Se også: Flere restauranter risikerer at lukke

Det er der nu kommet et resultat ud af, fortæller administrerende direktør Anders Nikolaisen til Ekstra Bladet.

To lukker

- De to restauranter i København (på Vesterbrogade og Axeltorv, red.) flytter midlertidigt sammen på Vesterbrogade, siger Anders Nikolaisen til Ekstra Bladet.

- Vi åbner Axeltorv igen på et tidspunkt, når vi vurderer, at den kan bære sine egne omkostninger igen.

Der har Jensens også kunnet formindske antallet af afskedigelser.

I Viborg fortsætter restauranten med at holde åbent - lige så positivt ser det ikke ud for restauranten i Silkeborg, der lukker:

- Viborg fortsætter, men der afskediger vi ikke nogen. Det er så på baggrund af, at medarbejderne har valgt at gå lidt ned i tid og stille fleksibilitet til rådighed på fridage. Det er det, der har fået det til at gå op.

- Vi er desværre nødt til at fastholde, at vi lukker Silkeborg midlertidigt.

Ukendt antal

Fordi Jensens Bøfhus er i gang med at forsøge at omplacere nogle af medarbejderne, kan Anders Nikolaisen ikke præcist sige, hvor mange der er blevet fyret.

Men han vil dog tro, at der er tale om en 10-12 medarbejdere i København og 19 i Silkeborg. Den indgåede aftale er midlertidig og kan genforhandles efter seks måneder, hvis det er nødvendigt.

Restauranter hænger i en tynd tråd

- Jeg synes, at det er - på godt jysk - træls, at vi skal sådan en manøvre her igennem, beklager Nikolaisen.

Samtidig har han stor ros tilbage til sine medarbejdere:

- Det er næsten gåsehudsagtigt, at vores medarbejdere har det her forhold til deres arbejdsplads, at de indgår i de her drøftelser og kommer op med løsninger, som gør at vi kan fortsætte.

- Jeg håber jo, at tingene snart normaliserer sig igen. Det trænger vi vist alle sammen til.