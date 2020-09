Jeppe Kofod ramt af sex-boomerang

Siden studievært Sofie Lindes oplevelse med en 'DR-kanon' for 12 år siden og samme års sexaffære mellem socialdemokraten Jeppe Kofod og en 15-årig DSU-pige, har tidsånden ændret sig markant.

- Den var ikke gået i dag, siger tidligere direktør i KVINFO, magister Elisabeth Møller Jensen. Hun er ked af, at Kofod-sagen er blusset op igen, fordi den fjerner fokus i den aktuelle kønsdebat.

- Ønsket om en ministerstorm i den gamle sag kan desværre komme til at skygge for de bevægelser, som først MeToo og senest Sofie Linde har sat i gang.

- Jeg husker tydeligt de store overskrifter om Kofod og også de mange, der gav ham deres støtte. Jeg tror, de krøller tæer, når de ser deres udtalelser i dag, siger Elisabeth Møller Jensen. Foto: Lasse Kofod

Debat taber pusten

- Især frygter jeg, at at den seneste debat, der ikke mindst har sat spor i mediebranchen, risikerer at tabe pusten og falde til jorden, siger 73-årige Elisabeth Møller Jensen til Ekstra Bladet.

- Jeg husker tydeligt de store overskrifter om Kofod og også de mange, der gav ham deres støtte. Jeg tror, de krøller tæer, når de ser deres udtalelser i dag, siger Elisabeth Møller Jensen.

- I middelalderen troede man, at det onde blev besejret, hver gang de brændte en heks. Så lad Jeppe Kofod og alle dem, der dengang tog ham i forsvar, leve med skylden.

- Jeg kan kun håbe, at den unge pige, han gjorde fortræd, er kommet videre med sit liv, siger Elisabeth Møller Jensen.

Han bliver skydeskive

Antropolog Christian Groes, der er kønsforsker på RUC, hælder også til MeToo-bevægelsens betydning, selv om mange beretninger om overgreb er uden navns nævnelse på sexkrænkeren.

- Nutidens syn på sexisme har ændret sig markant takket være MeToo.

- Så netop fordi der fra første dag har været sat navn på Jeppe Kofod, kommer han så efter 12 år til at stå som skydeskive for meget mere end sin egen 'sag'. I sin tid blev han jo dømt ved folkedomstolen, og han har udstået sin straf, siger Christian Groes.

- Men det har alle de anonyme krænkere i sagens natur ikke. Det er noget hykleri.

- Så ryger proportionerne. Og Kofod får en masse stryg, som andre, ukendte mænd har fortjent, siger Christian Groes.

-Jeppe Kofod får en masse stryg, som andre, ukendte mænd har fortjent, siger Christian Groes. Foto: Asbjørn Sand

Smæk til drengerøve

Tidligere lektor, sociolog Karen Valeur Sjørup, er ikke i tvivl om, at Jeppe Kofod har måttet stå for skud i årevis.

- Sagen gjorde ham dybt sårbar, fordi den er konkret. Noget helt andet end den sexironiske drengerøvskultur og Casper Christensen-humor, der ellers har fyldt medierne gennem årene. Den er svær at angribe, fordi 'det jo bare er for sjov', siger Karen Sjørup.

- Kofod-sagen har været og er i mine øjne en ubehagelig personsag. Derimod er det, som Sofie Linde har sat i gang, en væsentlig samfundsdebat bare uden navngivne personer.

- Hvorfor er reaktionerne så forskellige fra dengang til i dag?

- Kort fortalt har MeToo-bevægelsen uden tvivl påvirket mange mænds adfærd. Hertil kommer, at flere og flere kvinder i dag beklæder topstillinger inden for brancher, hvor kulturen haft haft frit spil, siger Karen Sjørup.