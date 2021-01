Jeppe Kofod: Usolidarisk at rejse ud

De gældende rejsevejledninger forlænges. Udenrigsminister Jeppe Kofod kalder det 'usolidarisk' at tage på turistrejse

Alle rejser til hele verden frarådes nu frem til og med den 28. februar.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- På denne tid af året sukker mange danskere efter enten sol og varme eller god sne under skiene. Det gør jeg også selv, men samfundssind må gå forud for rejselyst. Vinterferien i udlandet er således aflyst for os alle, siger udenrigsminister Jeppe Kofod i pressemeddelelsen.

- De få, som rejser ud på turistrejser på trods af vores klare vejledninger, er usolidariske med de mange, som hver dag gør en kæmpeindsats for at efterleve de restriktioner, som desværre lige nu er nødvendige, siger han videre.

Lukkede grænser

Grænserne er reelt lukkede for ud- og indrejse for at passe på smittetrykket i Danmark, fortalte statsminister Mette Frederiksen på torsdagens pressemøde.

Dermed understregede hun, at man kun bør rejse ud, hvis man har et særligt formål i eksempelvis arbejdsøjemed.

- Snart er der kun én vintermåned tilbage. Dermed rykker påsken tættere på. Det er nu, vi skal holde fast, lød det fra Mette Frederiksen.

Der gælder dog visse undtagelser eksempelvis i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser ind og ud af Danmark.

