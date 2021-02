Jeppe Kofods folk: Kan vi fjerne pige med ptsd fra sin mor?

Udenrigsministeriet har i sagen om de danske børn i Syrien afsøgt muligheden for at adskille en ptsd-ramt pige og hendes mor. Det er første bevis for regeringens dramatiske stramning

En fireårig dansk pige, der opholder sig i den syriske fangelejr al-Roj, er nu så syg og medtaget af posttraumatisk stress, at hun bør evakueres.

Det fremgår af en lægefaglig udredning, som Udenrigsministeriet har bestilt, og som Ekstra Bladet kender indholdet af.

Udredningen, som er foretaget af to overlæger og en professor, konkluderer, at pigen under fortsat ophold i fangelejren vil 'kunne udvikle permanente, psykiske forstyrrelser'.

Kofods ministerium advaret tre gange: Nu har fireårig pige fået ptsd

Dermed ser vejen umiddelbart ud til at være banet for, at pigen kan komme hjem til Danmark og modtage behandling for den ptsd, hun har udviklet under sit ophold i lejren.

Embedsmand: Kan mor og barn adskilles?

Men hverken pigen eller den resterende familie skal glæde sig for tidligt, for Udenrigsministeriet har på baggrund af den nye rapport afsøgt muligheden for at adskille familien, så det kun er pigen, som evakueres - og ikke moderen, som dermed skal blive i al-Roj-lejren med sin femårige søn.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Advokat Knud Foldschack besøgte i december den fireårige pige i al-Roj-lejren i Syrien. Foto: Natascha Rée Mikkelsen

En kontorchef i Udenrigsministeriet skrev således i slutningen af januar til de lægefaglige eksperter bag udredningen for at høre til betydningen af en eventuel adskillelse af familien.

'I skriver, at moderens deltagelse i behandlingen er afgørende nødvendig for et barn i den alder. Har I mulighed for at uddybe, hvordan udfaldet kunne blive, såfremt der gennemføres behandlingsforløb i Danmark uden moderens deltagelse, havende mulighed for i et sådant forløb at forebygge, at pigen udvikler alvorlige varige mén,' lyder det fra embedsmanden.

Forløbet flugter dermed med den praksisændring, som Ekstra Bladet forleden kunne løfte sløret for; at regeringen uden at orientere støttepartierne har besluttet, at de danske børn i Syrien, som måtte være syge, kun kan evakueres, hvis moderen giver samtykke til adskillelse.

Indførte skjult stramning: Kræver kvinder og børn adskilt

Læger står fast

I den konkrete sag med den fireårige ptsd-ramte pige vurderer de to overlæger og professoren i medicin imidlertid, at en adskillelse vil forværre pigens situation.

Mettes uønskede børn Teltlejrene i det nordøstlige Syrien bliver kaldt 'helvede på jord' og 'Europas Guantanamo'. Det anslås, at der bor 68.000 mennesker i lejrene, og flere organisationer har advaret om, at lejrene kan ende med at udklække nye terrorister, ligesom der jævnligt kommer rapporteringer om radikalisering i lejrene, hvor Islamisk Stat sidder på magten. I lejrene sidder 25 danske børn, som enten er født i Syrien eller Danmark, og hvis forældre tog ned for at bo i Islamisk Stat. 19 af disse børn er i alderen 1-13 år. Statsminister Mette Frederiksen har afvist at hente børnene hjem. 'Deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne,' sagde hun 26. november 2019 i Folketingssalen. USA har gentagne gange opfordret lande som Danmark til at hente sine statsborgere hjem. Indtil videre har Danmark dog kun hentet to hjem: et forældreløst spædbarn og en 13-årig dreng, der var alvorligt syg. Ekstra Bladet sætter i den kommende tid fokus på 'Mettes uønskede børn' og vil gerne i kontakt med folk, der har kendskab til sagen. Skriv til tf@eb.dk Vis mere Luk

'Vi vurderer, at en adskillelse fra denne primære omsorgsperson, her moderen, vil indebære en yderligere traumatisering,' svarer lægerne tilbage til kontorchefen fra Udenrigsministeriet.

Det er uvist, hvordan sagen behandles herfra, og Udenrigsministeriet gentager søndag over for DR og Berlingske, at den nye praksisændring betyder, at 'medicinsk evakuering vil kræve eksplicit samtykke fra moderen til adskillelse fra barnet'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det vil dog ifølge familiens advokat, Knud Foldschack, være en unødig problematisering af sagen, siger han.

- Det vil være et unødvendigt spørgsmål, for der er tale om en situation, hvor barnet har nogle rettigheder til at få hjælp til sin sygdom i Danmark. Og moderen er del af den helbredelse i Danmark, så det vil være unødvendigt og tidsmæssigt problematiserende og dermed forværrende for pigens situation, siger han.

Han hæfter sig samtidig ved, at hele familien allerede i 2018 fik et løfte fra Udenrigsministeriet om at blive hentet hjem fra Syrien og til Danmark, men at den garanti gik i vasken, da en ny regering trådte til i sommeren 2019.