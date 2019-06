Jesper sad altid lige her

Se engang denne tomme bænk foran Café Funder i Vester Voldgade.

Her nød den folkekære skuespiller Jesper Langberg hver formiddag i otte år sit otium med kaffe og croissanter. Dertil smøger, som han hentede i 7-Eleven på Københavns Rådhusplads et par hundrede meter væk.

- Han ringede typisk fem minutter før, han besøgte os og sagde; 'Jeg er der om fem minutter.' Uden at præsentere sig. Så vidste vi, at det betød, at nu skulle vi varme en croissant for Jesper Langberg, griner barista Simon Vagel.

Langberg døde til sang fra glade studenter

Savner Jesper

Selv om han griner, savner personalet sin stamgæst.

- Han var et rart og godt gemyt. Vi havde ofte nogle gode venskabelige samtaler. Om alt mellem himmel og jord. Jeg er selv uddannet sygeplejerske, og derfor spurgte han mig lidt til råds, hvis han skulle til undersøgelse på Riget, siger Simon Vagel.

Langberg var nu ikke et sludrechatol.

En smule reserveret

- Han talte ikke med alle og enhver, men han var alligevel godt selskab. En smule reserveret. Rar at have her.

Det kom ikke som et chok, at Langberg aldrig kommer på besøg igen.

- Vi vidste godt, at det var ved at være oppe over. Jesper, som boede lige her i nærheden, havde været syg nogle måneder, og han kom så på plejehjem, inden han kom hjem til allersidst. Vi savner ham selvfølgelig. Det er en trist dag, siger Simon Vagel.

Hjalp turister

Lanbergs besøg var blevet sjældnere i takt med, at hans bentøj blev svagere.

- Men hovedet fejlede aldrig noget. Jeg tænker, at det er et halvt år siden, vi har set Jesper, siger Vagel og peger på den tomme bænk.

- Han holdt af at sidde lidt for sig selv og hygge sig med sin kaffe og ryge sine smøger. Da gaden blev renoveret, undlod kommunen at fylde et ret dybt hul i belægningen. Det betød, at forbipasserende snublede. Nogle styrtede ligefrem mod jorden. Men så var det godt, når Jesper sad lige her og fægtede med sin stok for at hjælpe især områdets mange turister uden om hullet.

- Det ente med, at vi støbte en sten med Jespers navn, en slags Walk of Fame for at hylde Jesper. Vi holdt en ferniseringen. Det blev en sjov overraskelse for ham, griner Simon Vagel.

Det kan Jespers Langbergs datter Kristina Langberg bekræfte.

- Café Funder betød meget for far. Og han var så stolt af, at der blev lagt en sten med hans navn i fortovsbelægningen. Jeg jokede med, at ’hov, der ligger Jesper Langberg, hvorefter far sagde; - Nej, jeg sidder lige her.

Hvordan mindes I Jesper Langberg?

En mild og rund karakter

Jeanette Land, billedkunstner, 60 år, København.

Peter Land, billedkunstner, 53 år, København.

- Jeg mødte Jesper Langberg for få måneder siden. På hans stamcafé Funder. Langberg var egentlig forsvundet lidt væk i min erindring, så det var en oplevelse at se den store skuespiller i virkeligheden. Nu som en tydeligvis ældre herre, men han var karakterfuldt til stede i rummet med en hyggelig og venlig autoritet. Her følte han sig hjemme. Dette var hans kvarter, hans kaffebar, siger Peter Land.

Hustruen Jeanette Land tilføjer:

- Jeg husker ham som de fleste bedst fra Matador. En typisk Jesper Langberg-rolle. En mild og rund karakter. Et godmodigt menneske.

Han kan tage æren for Matador

Hans Asmussen, 53 år, produktdesigner, København.

- Åh, jeg er så ked af at høre, at Langberg er borte. Han var ikke alene en institution i lokalområdet. Han repræsenterede også nogle ordentlige værdier, som er sjældnere i dag. Afmålt venlig og tilstedeværende, når han stavrede fredeligt rundt med sin stok upåvirket at den stress, støj, som præger kvarteret i dag, siger Hans Amussen.

- Langberg var aldrig nogen stor stjerne og blev aldrig tiljublet, for den type var han ikke. Men han bar store biroller meget stærkt og kun i kraft af hans ydmyghed og talent lykkedes store værker som Matador. Det kan han tage æren for, derfor fortjener Langbergs minde en stor hæder. Det er en epoke, der sluttede i dag, det er sørgeligt, siger Hans Asmussen.

Stor, lun og livsglad

Anne-Mette Petersen, 53 år fra Nykøbing Falster, energi- og miljø-formidler.

- Jesper Langberg var en stor, stor skuespiller, lun og livsglad, så det er trist, at sådan en fin karakter i dansk filmhistorie ikke er her længere. Jeg kendte ham bedst fra Matador, men også fra et utal af andre biroller i den danske filmskat.