Jesper skal slå 20.000 dyr ihjel: Et chok

Minkavler Jesper Sørensen vinker farvel til 20.000 mink på grund af corona. Han har svært ved at se en fremtid for branchen

Faktisk havde Jesper Sørensen fra Brovst planlagt, hvordan han skulle drive sin minkfarm videre næste år.

Men så kom corona til hans farm, han blev tvunget til at slå sine døde dyr ned, og i dag har regeringen så givet hans og resten af branchen dødsstødet: Alle mink i Danmark skal aflives.

- Vores levegrundlag er trukket væk. Jeg har tre børn. En datter på 14 og en søn på 18 og en søn på 20, og jeg ved reelt ikke, hvad jeg skal forsøge dem med fremadrettet, siger han:

- I bund og grund har vi styr på, at vi skulle køre videre med mink. Og så sker det her, og nu er vores fremtid aldeles usikker. Det er et chok. Siden 1996 har jeg haft mink.

Kåre Mølbak fortæller, at der er en reel risiko for, at smitte blandt mink kan starte corona forfra

Henter ikke døde dyr

Det hele startede, da hans søn fik corona. Det fik myndighederne til at kræve en test af farmen. Det skete fredag, og mandag kom svaret: Der var smittede dyr.

Jesper Sørensen sørgede for at få slået 15000 af dyrene ihjel, men siden har han ikke kunnet få myndighederne til at køre de døde dyr væk, og de hober sig nu op på ejendommen. Derfor nægter han indtil videre at få de sidste 5000 aflivet.

Minkavler Jesper Sørensen nægter at aflive flere dyr, før myndighederne kommer og henter dem. Foto: René Schütze

- Jeg har haft en container med døde mink stående i ti dage, og det begynder at lugte over hele ejendommen. Og containeren er så fyldt, at jeg er blevet nødt til at lægge dem på jorden.

- Jeg ønsker ikke at slå flere dyr ihjel, så længe de ikke kan blive hentet. Jeg vil ikke være med til det svineri, siger han.

Voldsomt

Statsminister Mette Frederiksen (S) slog i dag fast, at også avlsdyr skal slås ned. Dermed er grundlaget for at opdrætte mink i Danmark reelt væk, lyder vurderingen fra minkavleren.

- Det kan være, at der er nogle danskere, som bygger noget i Polen, men jeg tror ikke, at minkavl længere har en fremtid i Danmark igen. Nogensinde.

En ting er minkerhvervet. Men statsministeren slog fast, at beslutningen er af hensyn til danskerne. Ja faktisk af hensyn til hele verden. Jesper Sørensens responderer:

- Vi har diskuteret over aftensmaden, hvordan vi ser på beslutningen. Og der er ingen tvivl om, at hvis det er så farligt for folkesundheden, som de beskriver, så er det den helt rigtige beslutning. Men der er også nogen, som siger, at det ikke er farligt. Så det er svært at se, hvem vi skal tro på, siger han:

- Vi skal da have respekt for den mutation, hvis den er så farlig. Vi skal ikke ud i, at vi får tilstande som under den spanske syge. Men jeg er ikke den rigtige til at vurdere, om det er rigtigt eller forkert. Det er jeg ikke uddannet til. Men jeg synes godt nok, at det er voldsomt chokerende lige nu, siger han.

