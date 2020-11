Jesper venter stadig på Mettes mink-millioner

Efter at have aflivet 19.000 mink og hele sit livsværk har minkavler Jesper Sørensen endnu ikke set skyggen af kompensation.

Minkavler Jesper Sørensen fra Brovst i Nordjylland må fortsat spejde langt efter den kompensation, som regeringen har stillet ham i udsigt.

- De har lovet os penge, men der sker ingenting, og vi får ingenting at vide, siger en frustreret Jesper Sørensen.

For snart tre uger siden blev han ellers færdig med at aflive farmens 19.368 mink, men hans konto har ikke set én eneste kompensationskrone, selv om hans resolutte aflivning ifølge hans egne beregninger bør give ham i omegnen af 3,5 millioner kroner.

- Jeg synes, det er urimeligt, at man skal have så mange penge til gode. Jeg har kolleger, der ingen penge har. Mit pengeinstitut er trods alt meget forstående, så jeg har ingen problemer, men det er stadig ikke rimeligt. De har taget vores mink, men vi har ikke fået noget igen, siger Jesper Sørensen.

Han er heller ikke blevet stillet en dato i udsigt, hvor han forvente at blive kompenseret.

- Jeg synes, det er meget dårligt, og jeg tænker at man har kolleger, som kunne finde på at tage livet af sig selv, fordi de er deprimeret over at få aflivet deres mink. Det er jeg også selv, men nu kommer vreden mere og mere, for hver dag der går.

Overreaktion?

Da Ekstra Bladet i begyndelsen af november besøgte Jesper Sørensen på hans farm i Brovst, var familien i chok over, at familiens levebrød stod til at blive taget fra dem. Men alligevel var der en grad af forståelse, fordi det ifølge regeringen handlede om folkesundheden.

- Vi har diskuteret over aftensmaden, hvordan vi ser på beslutningen. Og der er ingen tvivl om, at hvis det er så farligt for folkesundheden, som de beskriver, så er det den helt rigtige beslutning. Men der er også nogen, som siger, at det ikke er farligt. Så det er svært at se, hvem vi skal tro på, sagde Jesper Sørensen den 4. november, mens han var i gang med at aflive de mange mink.

I dag er Jesper Sørensen mere skeptisk overfor hele beslutningen.

- Måske har man overreageret, og jeg tror, at man i stedet skulle have lyttet til nogle flere eksperter, siger han.

Skal rengøre for op mod 300.000 kroner

Efter at have drevet minkfarm i næsten 25 år er Jesper Sørensen nu så småt begyndt at spekulere på, hvad han skal lave i fremtiden.

- På sigt skal jeg måske lave noget entreprenør-værk. Jeg har tidligere drevet jord og har 130 hektar her til vores ejendom. Det er lejet ud nu, men måske skal vi have det hjem igen og købe lidt maskiner.

På kort sigt skal han dog have rengjort hele farmen.

- Den skal vaskes, for når vi har haft corona på farmen, skal den gøres fuldstændig ren. Det er lidt at skyde gråspurve med kanoner, for det koster 200-300.000 kroner, og vi skal alligevel pille det ned igen om to måneder, siger han.