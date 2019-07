Jim raser: De solgte min døde mor og sprængte hende i luften

Da Jim Stauffer, Phoenix, USA, i 2014 donerede sin døde mors krop til medicinsk forskning, var det med håbet om, at hendes alzheimer-sygdom kunne være med til at hjælpe andre i samme situtation.

Derfor var det også grufuldt for sønnike, da han blev bekendt med, at mor-Doris krop slet ikke var blevet brugt til det aftalte formål.

I stedet var hendes lig blevet fastspændt til en stol og sprængt i luften af det amerikanske militær i forbindelse med en eksplosions-test.

Det skriver flere udenlandske medier, blandt andet Independent.

Glemmer det aldrig

Jim Stauffer er blot en af 33 amerikanere, der har sagsøgt Biological Resource Center, Phoenix for at lede patienter, der ønskede at donere deres elskedes lig, på afveje.

- Jeg føler mig så dum. Normalt har jeg ikke særlig stor tillid til folk, men i en situation som denne, hvor man ikke har nogen idé om, hvad der foregår, bliver man nødt til at have tillid. Det er folks tillid, de lever af, siger Jim Stauffer ifølge Independent.

Han tilføjer desuden, at han specifikt afviste eksperimenter, der involverede eksplosioner, da han underskrev donations-papirerne.

- Jeg kan ikke se, hvordan jeg nogensinde skal komme mig over det her. Hver gang jeg har et minde, hver gang jeg ser et billede af min mor, så stirrer den her modbydelige ting, der er sket med hende, mig direkte i øjnene, sagde Jim tirsdag til ABC15.

Foto: Reuters

Skandale-sag

Nyheden om de bestialske metoder anvendt af Biological Resource Center ramte allerede USA i sidste uge, da retsdokumenter kunne afsløre, hvordan FBI havde fundet spande fulde af hoveder, arme og ben under en razzia i 2014.

Her blev mandlige kønsorganer opbevaret i køleskabe, mens andre kropsdele var blevet syet sammen.

I 2015 blev ejeren Stephen Gore idømt en fængselsstraf på et år.

Jim fik dog først selv den tragiske sandhed om hans mors døde krop i 2016.

Det skete da mediet Reuters kunne afsløre, at centeret havde solgt lig til Pentagon-godkendte eksperimenter uden tilladelse.

Rapporter viser, at yderlige 20 kroppe er blevet benyttet i eksplosions-testene.

Prisen for et lig var 5893 dollars svarende til knap 40.000 kroner.

Det civile søgsmål, som Jim Stauffer er en del af, forventes at begynde ved Maricopa County Superior Court 21. oktober i år.