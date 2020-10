Joachim B.: Derfor irriterer det Mette F.

Statsminister Mette Frederiksen har været tavs på sociale medier siden Morten Østergaard måtte trække sig som formand for Radikale, efter det kom frem, at det var Østergaard selv, der havde lagt en hånd på låret af partifællen Lotte Rod for 10 år siden.

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen siger:

- Mit gæt er, at statsministeren lige nu kigger på sit støtteparti og tænker, at det er skingrende vanvittigt, hvad der foregår. Hun er formentlig blevet bekræftet i, at det var den helt rigtige beslutning ikke at tage dem med i regering.

Engell: Jelved ville have en anden leder

- Det havde da også set lidt skørt ud, hvis en af landets topministre skulle trække sig på grund af en 10 år gammel hånd på låret, mens hendes udenrigsminister skulle blive siddende på trods af, at han for 12 år siden udnyttede sin magtposition til at have samleje med en DSU-pige, der lige var fyldt 15 år.

Tabersag

Til trods for, at forholdet mellem Radikale og Socialdemokraterne længe har været på frysepunktet, vurderer Joachim B. Olsen ikke at statsministeren gnider sig i hænderne over Morten Østergaards afgang:

- Det kan godt være, at Mette Frederiksen synes, at Morten Østergaard har været træls gennem en længere periode. Men det vil også irritere hende gevaldigt, at den voldsomme konsekvens, nu giver anledning til, at der på sociale medier igen bliver stillet spørgsmål til Jeppe Kofods egnethed som udenrigsminister med den gamle sag i bagagen.

Ny radikal leder: Lotte fortalte mig det

Lotte Rod: Morten har sagt undskyld til mig

- Med Jeppe Kofod på sit ministerhold vil sexismedebatten altid være en tabersag for Mette.

Joachim B. Olsen siger videre, at Morten Østergaards afgang generelt har sendt chokbølger gennem Christiansborg:

- Der må alt andet lige nu gå en ikke uanseelig gruppe mænd rundt på Christiansborgs gange og tænke: Hov – har jeg egentlig holdt fingrene for mig selv i alle de år eller er det min tur til skafottet næste gang?

