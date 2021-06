Joachim B.: Derfor nægter de

Der er modvilje blandt flere partier i Folketinget mod at lempe reglerne for familiesammenføring. Joachim B. Olsen forklarer her, hvad det skyldes

Det er ikke så overraskende, at en række partier i Folketinget tøver med eller direkte afviser at ændre på reglerne for familiesammenføring - også selvom de stramme regler rammer danskere.

Sådan lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen.

- For at sige det, som det er, er der et bredt flertal i Folketinget, som spænder helt fra Socialdemokratiet til Nye Borgerlige, der er kommet til den erkendelse, at prioritering nummer ét i udlændingepolitikken er at holde folk med mellemøstlig baggrund ude af Danmark, siger Joachim B. Olsen.

- I partiernes øjne er prisen ved at slække på reglerne - hvilket kan betyde en øget tilstrømning af de personer - højere end gevinsten ved, at etniske danskere kan få familiesammenført deres ægtefæller eller kærester, fortsætter han.

Kunne ikke bevise han kunne dansk

Ekstra Bladet har den seneste tid berettet om, hvordan reglerne for familiesammenføring og opholdstilladelser rammer danskere og deres partnere.

Vi fortalte blandt andet om amerikanske Cady, som fik afslag på at opholde sig i Danmark, mens hun tog en uddannelse, fordi hun i sin ansøgning kom til at skrive, at hun havde en dansk kæreste og gerne ville bidrage til vores samfund.

Vi fortalte ligeledes om danske Bjarne og hans thailandske hustru, som fik afslag på familiesammenføring, fordi Bjarne ikke kunne bevise, at bestod dansk i 9. klasse. En situation, som udlændingeordfører for Socialdemokratiet Rasmus Stoklund erkendte var 'lidt skør', om end han også slog fast, at den ikke fik partiet til at ville ændre loven.

- Det er ikke, fordi politikerne ikke kan se, at reglerne rammer nogle mennesker, som det ikke er intentionen at ramme.

- Man må ikke gøre forskel på folk, sådan at reglerne kun gælder bestemte grupper. Så det er den iskolde beregning, der er lavet, siger Joachim B. Olsen.

Stirre-konkurrence i blå blok

Konfronteret med Bjarnes sag ville heller ikke Henrik Dahl, udlændingeordfører i Liberal Alliance, erklære partiet klar til at ændre reglerne, om end han kaldte sagen for 'besynderlig' og efterlyste konduite i sagsbehandlingen.

Skal man forstå, hvorfor de blå partier ikke er meget for en lovændring, skal man også kigge på dynamikken i blå blok, siger Joachim B. Olsen.

- Der er en ubalance mellem især de konservative og Venstre, fordi de konservative går frem i meningsmålingerne, og Venstre går tilbage. Så det er meget svært at lempe reglerne, fordi de to partier hele tiden kigger på hinanden og er bange for at gå med på noget, som den anden part kunne slå dem oven i hovedet med. Alle kan forstå en avisoverskrift, der siger 'Venstre lemper udlændingepolitikken'.

- Partierne skeler også til Nye Borgerlige, som de frygter at miste vælgere til. Generelt handler det enormt meget om vælgerne, og hvilket signal man sender - især til dem, der kan trækkes over midten.