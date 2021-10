Jacob Ellemann-Jensen har endelig formået at konkretisere sit frihedsbegreb, og ældreplejen er et godt sted at fokusere, mener Ekstra Bladets politiske kommentator

Jacob Ellemann-Jensen har før talt om frihed, hvilket er et lidt diffust begreb for danskerne, da dansker ikke går og føler sig ufrie.

Nu skal han alligevel have lidt ros for at konkretisere det, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

- Når han vælger at konkretisere, hvad han mener med 'mere frihed', så taler han om frit valg i ældreplejen.

- Det tror jeg er klogt af ham. Det er første gang, han lykkedes med at gøre frihedsdagsorden mere meningsfuld, siger Joachim B. Olsen.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Joachim B.: - Ellemann har fat i noget Jakob Ellemann-Jensen aflagde et 'frihedsløfte' på Venstres landsmøde

Håndgribeligt

Joachim B. Olsen mener også, at der er noget perspektiv i at tale om ældrepleje og især om frit valg til de ældre. Det er nemlig noget, der berør næsten alle danskere.

- Det er håndgribeligt. De fleste borgere har nogle forældre, man gerne vil have får den bedst mulige pleje, og når man selv bliver ældre, tænker man det samme, siger Joachim B. Olsen.

Og det er en gammel Venstre-kending at tale om de frie valg, mener Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Det er en gammel Venstre-dagsorden, som de havde stor succes med op igennem 00'erne. Dengang var det bare på sundhedsområdet, siger han.

Kan samle blå blok

Joachim B. Olsen mener også, at det er et klogt valg at vælge et projekt, som man kan samle den blå blok om.

- Han har udset sig et emne og et projekt, som han har en rimelig forventning om, at han kan samle blå blok om.

- Han skiller sig også ud her. Han har fat i noget, der kan blive et godt projekt, fordi der er nogle brudflader med Socialdemokratiet, siger Joachim B. Olsen

- Det fortjener han noget ros for. Det er første gang, han formår at folde frihedsbegrebet ud, siger han.