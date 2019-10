Joachim får 300.000 i lommepenge: - Jeg har rigeligt at se til

Den velbetalte prins fastslår, at han har arbejde nok i Paris, hvor han læser militære studier

Joachim er alle pengene værd. I hvert fald, hvis man spørger prinsen selv.

Det gjorde Ekstra Bladet tirsdag aften i Paris, hvor dronningens yngste søn var trukket i arbejdstøjet for at deltage i en officiel middag på Paris' rådhus med Frederik og Mary.

- Jeg har rigeligt at se til, fastslår prins Joachim, som siden august har boet i byernes by med sin franske hustru og parrets fælles børn.

Prinsen er flyttet til Paris for at tage en lederuddannelse på den franske militærskole École Militaire og har fået et klækkeligt beløb med i lommepenge fra den danske stat.

Jeg er på mission

Som Ekstra Bladet i dag har beskrevet, får staten dog ikke meget for de månedlige 300.000 kroner, som årpengene beløber sig til.

- De har langt færre officielle opgaver, efter De flyttede til Paris. Bør årpengene være uforandret?

- Ved De hvad? Jeg er på mission for Danmark her i Frankrig, og det her er ikke noget, man lige kommer cyklende til.

- Og så skylder jeg også at sige, at jeg er blevet stærkt opfordret til det også af dronningen, siger prinsen.

DR Pigekoret tog imod de kongelige og de øvrige på Hôtel de Ville, Paris' rådhus.Foto: Anthon Unger

Siden Joachim, Marie og deres to børn flyttede til den franske storby i august har han til og med i aften haft to officielle opgaver.

Det viser Ekstra Bladets optælling af den 50-årige prins' officielle opgaver i den kongelige kalender.

Joachims to arbejdsdage 8. oktober: Kronprinsparret deltager sammen med Joachim og Marie i en middag på Paris’ rådhus 30. september: Joachim og Prinsesse Marie deltager i en mindehøjtidelighed for forhenværende præsident Jacques Chirac

Til sammenligning havde han fra 2014 til 2018 i snit ni officielle opgaver i august, mere end syv i september og ni i oktober.

Middagen tirsdag aften var arrangeret af Danmarks ambassadør i Frankrig. Ambassadøren sørgede for Michelin-spise og underholdning af DR PigeKoret.