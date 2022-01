Jobopslag vækker national vrede: Send billede i badedragt

Du skal være en kvinde under 30 år, og så skal vi lige se et billede af dig i bikini eller badedragt.

Det lyder måske for nogle som et opslag til et job i den lumre ende. Det er det bare ikke.

Der er i stedet tale om en ganske normal stilling som receptionist. Jobopslaget har sendt chokbløger gennem Italien.

Absurd opslag

De opsigtsvækkende jobtilbud bliver ifølge den italienske avis La Stampa aflønnet med 500 euro om måneden (3750 kroner, red.). Men foruden den ringe løn skal man altså være klar på lidt af hvert for at lande jobbet.

- Vi beder dig sende et billede i fuld figur af dig selv i badedragt eller noget lignende, lyder det ordret annoncen, der nu er blevet fjernet igen.

Virksomheden bag opslaget har til huse i den syditalienske storby Napoli. Her er den ledende rådmand for beskæftigelse rystet.

- De vil have et billede i en badedragt? Hvilken absurd annonce. Det er skandaløst af flere grunde - begyndende med at efterspørge ​​en kvinde under 30 år og til en løn, der er absurd og utilstrækkelig i forhold til de opgaver, som jobbet kræver, raser rådmand Chiara Marciani ifølge The Guardian.

Ansøgerne skal ifølge opslaget også være farverige kvinder med et attraktivt udseende, lyder det således.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Diskrimination af kvinder har længe været et tema i Italien. Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix

Politisk sag

Selskabet bag annoncen har over for den italienske presse undskyldt sig med, at det var en 'uerfaren medarbejder', der har havde skrevet det 'uanstændige' jobopslag.

Men sagen er ikke død. Tværtimod.

Den ligger nu på bordet hos Italiens beskæftigelsesminister, Andrea Orlando. Han har bedt myndighederne gå ind i sagen.

Og det hilser Chiara Marciani velkommen.

- Problemet med sexisme fortsætter. Der skal arbejdes meget mere på ligestilling mellem kønnene. Der er så mange problemer, der skal løses, især i en by som Napoli, der har en meget lav andel af kvinder i beskæftigelse, siger Marciani.

Ifølge OECD-data fra 2019 var mindre end halvdelen af ​​alle italienske kvinder i den arbejdsdygtige alder i job.

Sexisme har også været udbredt i såkaldte billboard-reklamer over hele Italien. Det fik det forgagne år senatet til at forbyde reklamer, der anses for sexistiske eller diskriminerende, på gader og på busser.