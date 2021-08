Joe Biden advarer mod terrorangreb i Kabul

Det er højest sandsynligt, at Kabul bliver udsat for et angreb indenfor de næste 24-36 timer, mener den amerikanske præsident, Joe Biden. Amerikanerne vil fortsætte angreb mod Islamisk Stat

Højest sandsynligt vil endnu et terrorangreb finde sted i Kabul indenfor de næste 24-36 timer, siger den amerikanske præsident, Joe Biden.

- Situationen i Kabul er fortsat ekstremt farlig. Og truslen om et terrorangreb i lufthavnen er fortsat høj.

- Mine rådgivere har fortalt mig, at et angreb er højst sandsynligt indenfor de næste 24-36 timer. Jeg har givet dem besked på at gribe til ethvert middel, der er muligt, for at prioritere beskyttelsen af soldaterne sagde Joe Biden.

Anspændt situation

Præsidentens udtalelser kommer i kølvandet på pressemødet i Pentagon, hvor amerikanerne bekræftede, at to højtstående profiler i terrorbevægelsen Islamisk Stat Khorasan (IS-K) var blevet dræbt i et amerikansk droneangreb.

Angrebet var et direkte modsvar på Islamisk Stats angreb i Kabuls lufthavn torsdag, der officielt kostede 72 afghanere og 13 amerikanere livet.

Det uofficielle dødstal lød fredag på mindst dobbelt så mange. En højt placeret embedsmand i det afghanske sundhedsvæsen oplyste til Wall Street Journal, at antallet af dødsofre er oppe på næsten 200.

USA vil fortsætte angreb

I samme ombæring forventer præsidenten, at volden vil stige i Afghanistan, indtil amerikanerne efter aftale med Taleban skal have sidste soldat ude af landet 31. august.

Amerikanerne vil heller ikke holde sig tilbage, og Joe Biden har ifølge Sky News lovet yderligere angreb på Islamisk Stat.

- Vi vil fortsætte med at jage og finde enhver person, som var involveret i dette afskyelige angreb, og de vil komme til at betale, siger han.