Demokraternes Joe Biden bliver USA's næste præsident.

Altså bliver Joe Biden den 46. præsident og Donald Trumps efterfølger i Det Hvide Hus.

CNN, AP og NBC News vurderer, at Joe Biden har vundet valgmændene i svingstaten Pennsylvania, som udløser 20 valgmænd.

'Amerika, jeg er beæret over, at I har valgt mig til at lede vores fantastiske land', skriver Joe Biden på Twitter.

Med de 253 sikre valgmænd, han havde i forvejen, vurderer CNN, at han med Pennsylvanias 20 valgmænd når op på 273 valgmænd og over den magiske grænse på 270.

Ifølge CNN er 98 procent af stemmerne i Pennsylvania talt op, og 49,6 procent af stemmerne er gået til Joe Biden.

I skrivende stund har Donald Trump sikret sig 213 valgmænd.

Det endelige resultat foreligger ikke endnu.

Med Joe Biden som vinderen af ræset om præsidentposten, vil han blive den ældste præsident i USA nogensinde, når embedet overdrages 20. januar 2021.Til den tid er han 78 år.

Donald Trump er tydeligvis ikke enig i, at han skulle have tabt valget:

'Dette valg er langtfra ovre', lyder det fra Donald Trump i en erklæring, efter at medier har erklæret Biden som vinder.

Det var tirsdag 3. november, at amerikanerne havde sidste chance for at afgive deres stemme, og siden da er stemmerne blevet talt. Optællingen trækker i år ud, da rekordmange amerikanere har valgt at brevstemme.