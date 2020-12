Joe Biden er blevet vaccineret mod corona

USA's kommende præsident er blevet vaccineret mod corona.

Det skriver blandt andre Steve Herman, der er bureauchef for Voice of America på twitter.

Vaccinationen af den kommende præsident blev transmiteret direkte på tv.

- Jeg gør dette for at demonstrere, at folk skal være forberedt, når den er klar. Der er ingenting at bekymre sig om. Jeg ser frem til næste skud, siger Joe Biden ifølge CNN.

Joe Biden får vaccine. Foto: Alex Edelman/Ritzau Scanpix

Joe Biden er 78 år gammel, og dermed er han en del af den ældre generation, som er i risikogruppen.

Den kommende præsident har fået vaccinen fra Pfizers/BioNTech, og det skete på et hospital i Delaware. I alt skal man have to doser af vaccinen.