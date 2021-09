Joe Biden indfører vaccinekrav for 100 millioner amerikanere

Biden har indført vaccinekrav for 100 millioner amerikanere og siger, at 'vores tålmodighed hænger i laser'.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, vil indføre nye føderale vaccinekrav, der omfatter 100 millioner amerikanere.

Det sker i en altomfattende indsats for at øge antallet af vaccinationer og dermed bremse den stigende smitte med Delta-varianten af coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

På et pressemøde i Det Hvide Hus torsdag giver Biden en følelsesladet tale om de omkring 80 millioner amerikanere, der er berettiget til en vaccine, men som endnu ikke er blevet vaccineret.

- Vi har været tålmodige, men vores tålmodighed er ved at være opbrugt. Jeres afvisning (af at blive vaccineret) har kostet os alle, siger præsidenten ifølge AP.

Han tilføjer, at den uvaccinerede minoritet 'kan forårsage meget skade - hvilket de gør'.

De nye regler betyder, at alle arbejdsgivere med flere end 100 ansatte skal sørge for, at deres ansatte bliver vaccineret eller testet for coronavirus hver uge. Dette vil påvirke omkring 80 millioner mennesker.

Derudover kræver præsidenten, at de cirka 17 millioner sundhedsarbejdere på USA's klinikker og andre sundhedsfaciliteter, der modtager økonomisk støtte via Medicare- eller Medicaid-programmet, skal vaccineres.

De nye vaccinekrav er en del af en ny 'handlingsplan', der skal tage hånd om den seneste stigning i antallet af smittetilfælde og det stagnerende tempo i vaccinationsraten.

Kort tid efter offentliggørelsen af de nye vaccinekrav oplyser Republikanernes Nationale Komité (RNC), at den har i sinde at sagsøge Bidens administration som følge af de nye krav.

Det oplyser komitéen i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.

For bare to måneder siden erklærede Biden USA 'uafhængigt' af virusset.

Selv om flere end 208 millioner amerikanere har fået første stik med en vaccine, har USA omkring 300 procent flere nye tilfælde om dagen nu end på samme tidspunkt sidste år.

Samtidig er antallet af hospitalsindlæggelser cirka to og en halv gange højere, ligesom at antallet af døde er næsten det dobbelte, skriver AP.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er der siden pandemiens begyndelse registreret 654.268 coronarelaterede dødsfald og over 40 millioner smittetilfælde i USA.

Der bor omkring 333 millioner mennesker i USA.