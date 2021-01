Joe Biden: Ingen præsident er konge

- Ingen præsident er konge.

- Vores præsident er ikke over loven.

Sådan lyder det fra USA's kommende præsident Joe Biden, der torsdag talte til nationen, efter, at USA var udsat for alvorlige uroligheder onsdag. Her valgte demonstranter at storme kongresbygningen Capitol, som de havde kontrol over i flere timer, indtil nationalgarden satte ind.

- Vi skal have genskabt æren, siger han.

Han taler direkte til justitsministeriet:

- I er ikke præsidenten eller vicepræsidentens advokater. Jeres loyalitet er ikke til mig - den er til forfatningen.

- Det er et angreb mod demokratiet, siger han videre.

Han kalder angrebet for en af de sorteste dage i USA's historie, ligesom han beskylder Trump til at opildne til urolighederne.

- Må gud passe på vores topper, slutter han.