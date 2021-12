Joe Biden latterliggjort på direkte TV

'Let's Go Brandon' er blevet synonym for 'Fuck Joe Biden' i USA. Det mærkede præsidenten på egen krop under Det Hvide Hus' traditionsrige juleopkald, hvor præsidenten modtager opkald fra børn

Joe Biden er igen blevet udsat for latterliggørelse af sine kritikere.

Det skete i forbindelse med det traditionsrige juleopkald fra Det Hvide Hus, hvor den amerikanske præsident, Joe Biden, sad klar ved telefonen. Her sporer børnene julemandens rute og kan i den forbindelse ringe ind til præsidenten.

Det udnyttede en far, der ringede ind til Joe Biden, hvor han ifølge The Guardian afsluttede samtalen med, 'Merry Christmas' og 'Let's Go Brandon', hvorefter præsidenten - måske uvidende - svarede, 'let's go Brandon, jeg er enig'. Derefter blev telefonlinjen kappet.

'Let's Go Brandon' er blevet er blevet et synonym for 'fuck Joe Biden'. Nu er fanden løs i Laksegade. Forklaring følger.

Anti-Biden

Hele historien har sit afsæt ved et NASCAR-løb i USA, hvor racerkøreren Brandon Brown er en af løbets store stjerner.

NASCAR er gigantisk i USA og har millioner af seere, hvor især tidligere præsident Donald Trump finder mange af sine støtter.

Under et racerløb 2. oktober 2021, hvor Brandon Brown vandt, råbte flere af tilskuerne 'Fuck Joe Biden'.

Det misforstod den amerikanske sportskommentator Kelli Stavast, der efterfølgende interviewede Brandon Brown, og spurgte ind til den massive opbakning, hvor hun troede publikum havde råbt 'let's go Brandon'.

Dermed var et nyt internetfænomen skabt.

'Let's go Brandon' har spredt sig som en steppebrand blandt republikanske politikere og Trump-støtter.

Sidenhen har udtrykket spredt sig til rapsange, collegefodbold, universiteter og koncerter.

Vil ikke associeres

Den ufrivillige hovedperson i historien er Brandon Brown. Og han ønsker ikke selv at blive associeret med udtrykket eller været tilknyttet et anti-Biden slogan.

- Jeg ønsker ikke at være erstatning for et skældsord, har racerkøreren tidligere sagt til New York Times, mens han samtidig fortæller, at han intet ønske har om at være involveret i politik. Han vil bare være racerkører, fortæller han til samme medie.

Det Hvide Hus nægtet at kommentere på opkaldet.