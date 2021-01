Joe Biden taler efter kongressen er blevet stormet

Efter den amerikanske kongres er blevet stormet af demonstranter, holder USA's kommende præsident Joe Biden tale. Han beder præsident Donald Trump om at gribe ind

Den kommende præsident Joe Biden taler lige nu, efter den amerikanske kongres er blevet stormet.

- Lad mig være meget klar. Scenerne reflekterer ikke det rigtige USA; eller hvem vi er, siger han:

- Det er uorden, og det må ende nu.

- Derfor beder jeg Donald Trump om at gå på TV og kræve end ende på dette. At storme The Capitol og true. Det er ikke protester.

- Verden følger med. Jeg er chokeret og ked af det.

Gennem de seneste dage er urolighederne i den amerikanske hovedstad eskaleret, og onsdag lykkedes det demonstranterne at storme den amerikanske kongresbygning The Capitol. En kvinde er blevet skudt derinde, mens flere betjente er sendt på hospitalet.

- Tænk på, hvad vores børn ser. Tænk på hvad resten af verden ser, siger Joe Biden:

- USA er så meget bedre, end det vi ser i dag.

- Vi må steppe op. Dette er USA.

- Så præsident Trump: Træd til, siger han.

Han afslutter med den klassiske: Lad gud bevare USA.

Så forlader han scenen, men efter lyset er slukket råber han tilbage til journalisterne, at han ikke er bange for sin sikkerhed og slutter af med:

- Nok er nok, er nok, er nok, er nok.