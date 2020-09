Joe Biden: Trump løj for os i måneder

Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden siger nu åbenlyst, at præsident Donald Trump er fuld af løgn.

- Han løj for os i måneder. Mens en dødelig sygdom drev gennem vores nation, passede han ikke sit arbejde - med vilje, skriver Joe Biden i et opslag på Twitter.

På lydoptagelser med Donald Trump, som den verdensberømte Watergate-journalist Bob Woodward har lavet i forbindelse med sin nye bog, fortæller Trump åbenlyst, at han manipulerede USA's befolkning til at tro, at corona var langt mindre farlig, end han godt vidste, at den var.

- Jeg ville bagatellisere det - ikke skabe panik, siger Trump til journalisten.

Joe Biden pointerer, at 190.000 amerikanere nu er døde med corona i USA.

- Han vidste, hvor dødelig virus var. Han bagatelliserede det overfor befolkningen i USA. Han løj om truslen i måneder, lyder det fra Joe Biden i det sviende angreb på Donald Trump.

54.000 kunne være reddet

Biden mener, at mindst 54.000 liv kunne være blevet reddet i foråret, hvis Trump havde reageret noget før.

Journalisten Bob Woodward. Foto: Hyungwon Kang/Reuters

Joe Biden er ikke den eneste, som går i kødet på den amerikanske præsident.

Journalisten Carl Bernstein, som var med til at fælde præsident Richard Nixon i Watergate-skandalen, siger til CNN, at Trump ikke har handlet efter nationens bedste.

- Vi hørte, hvordan han dækkede over denne nationale krise. Det er en af de største præsidentforbrydelser i historien - måske den største, fastslår Carl Bernstein.

Til undsætning

Donald Trumps corona-rådgiver Anthony Fauci kommer dog Donald Trump delvist til undsætning.

- Han gik ikke ud med andre beskeder til offentligheden, end dem han gav udtryk for privat, siger Fauchi.

Også den tidligere præsidentkandidat Hillary Clinton konstaterer på Twitter, at Donald Trump løj med vilje.

Lydoptagelserne blev optaget af Bob Woodward i forbindelse med bogen Rage. Optagelserne er siden blevet bragt hos CNN.

Livsfarlige råd

Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Donald Trump har gang på gang, siden coronaen blussede op, chokeret eksperter med blandt andet livsfarlige råd til amerikanerne og gjort grin med brugen af mundbind, som han en overgang konsekvent nægtede at bruge.

Donald Trump selv benægter at have gjort noget galt. Han mener, at der blev reageret hurtigt og effektivt fra begyndelsen af coronakrisen.

- Hvis vi ikke havde reageret så hurtigt, så havde vi haft millioner af døde. Vi lukkede ned tidligt og effektivt, siger præsidenten til den berømte journalist.