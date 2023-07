Joe Bidens bidske hund: Har bidt personale ti gange

Livet som livvagt kan være særdeles hårdt.

Og det lader til, at det ikke ligefrem er blevet nemmere at være agent for Secret Service under præsident Joe Bidens embede.

Foruden at arbejde lange timer, konstant at skulle være på vagt og være klar til at tage en kugle for præsidenten, byder dagligdagen nu også på en helt ny og lokal form for fare: Præsidentens hund, Commander.

Det viser sig nemlig, at præsidentens hund har bidt hans livvagter hele ti gange på blot fire måneder i perioden mellem oktober 2022 og januar 2023.

Det skriver NPR.

Ude af kontrol

I en aktindsigt kan man blandt andet læse, hvordan præsidents kone, Jill Biden, en dag i oktober sidste år mistede kontrollen med Commander, der efterfølgende gjorde sig klar til at angribe en agent.

'Præsidentens kone kunne ikke genvinde kontrollen over Commander, der fortsatte med at kredse omkring mig. Jeg tror, det kun er et spørgsmål om tid, før en agent bliver angrebet eller bidt,' skriver en Secret Service agent.

Måtte beskytte sig selv

Der gik heller ikke lang tid, før agenten fik ret. For blot få dage efter måtte en af præsidentens livvagter gå i dækning bag en vogn lavet af stål, efter at være blevet bidt hele to gange af hunden.

Og det ser ud til, at præsidenten selv heller ikke kan finde ud af at holde styr på sin bidske hun. Commander formåede nemlig at bide en anden livvagt to gange på en gåtur sammen med præsidenten, efter at han slap den løs på en gåtur i Kennedy Parken.

Arbejder på sagen

Ifølge Jill Bidens talsperson, Elizabeth Alexander, lader det dog til, at præsidenten og hans kone efterhånden er begyndt at tage problemet mere alvorligt.

- Der er blevet oprettet et samarbejde med Secret Service og personalet i Det Hvide Hus for at sørge for flere retningslinjer for at holde hunden i snor og i træning, samt er der også blevet etableret særlige områder, hvor Commander kan løbe og motionere, siger Elizabeth Alexander.