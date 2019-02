Jøder om Kasi-Jesper: - Er enten historieløs eller uforskammet

Uforskammede, bekymrende og antisemitiske. Sådan siger Det Jødiske Samfund i Danmark og jødiske Sanne Cigale Benmouyal om en række citater, hvor Kasi-Jesper langer ud efter jøder såvel som jyder.

Kasi-Jesper, der går under det borgerlige navn Jesper Nielsen, kommer med udtalelserne i bogen 'Kasi-Jespers kamp', der udkommer torsdag.

I bogen siger han blandt andet, at han ikke længere vil forhandle med jyder, da han mener, at 'mange af dem er nogle snydepelse'.

'Det er med jyder, som med jøder (...) de tager ingen risici, de skal have deres advokater og alle mulige indover, og så er de faktisk ligeglade med, om du tjener penge.'

Kasi-Jesper supplerer udtalelserne med nogle grove generaliseringer om jyder:

'De er dygtige forretningsfolk, men mange af dem er nogle rigtige snydepelse'

'Jyderne har bare gået på den samme handelsskole ovre i Herning, hvor de lærer, at det gælder om at snyde hinanden.'

'Dybt ubehagelig'

Sanne Cigale Benmouyal, der er hovedperson i DR2-serien 'Jøde!', fortæller, at hun først troede at Kasi-Jespers ytringer var satire, men det gik hurtigt op for hende, at det ikke var tilfældet.

- Jeg tænker vitterligt, at enten er han historieløs, eller også er han uforskammet. Og så er jeg også fra Jylland, så jeg føler mig dobbelt-truffet, siger Sanne Cigale Benmouyal.

- Han har jo ikke orienteret sig i historien - eller også har han, men så er han jo dybt ubehagelig.

Sanne Cigale Benmouyal blev kendt, da hun i DR2-serien 'Jøde!' blandt andet fortalte om, hvordan man bliver chikaneret som jøde i Danmark. Privatfoto.

Antisemitiske udtalelser

Kasi-Jespers udtalelser står for Sanne Cigale Benmouyal som direkte antisemitistiske.

- Hvis man skelner mellem racisme og antisemitisme - hvilket jeg virkelig synes, at man skal prøve at gøre, for det er to forskellige sygdomme, og der er ikke en af dem, der er vigtigere end den anden - så er det her antisemitisme i sin reneste form, fastslår hun.

- Det har intet med Israel at gøre, det har intet med delingspolitik at gøre, og det har ikke noget at gøre med et land, man ikke kan lide. Der er ikke noget politisk, hvor man kan sige 'det har I ret i'. Det er rendyrket antisemitisme.

Hos Det Jødiske Samfund i Danmark finder formand Dan Rosenberg Asmussen udtalelserne i Kasi-Jespers bog problematiske.

- Det er bekymrende, at han kommer med den slags kommentarer. Han er med til at puste til en række antisemitiske fordomme og stereotyper, som har eksisteret i flere hundrede år, siger Dan Rosenberg Asmussen.

- Det kan undre os, at kommentaren ikke er blevet stoppet noget før. Enten af Jesper Nielsen selv, når han har læst bogen igennem, eller af forfatteren. Det er bekymrende, at den er noget hele vejen til trykken.

Må aldrig blive normalt

Sanne Cigale Benmouyal understreger, at vi som samfund skal sige fra over for udtalelser som Kasi-Jespers, selvom tonen i den offentlige debat generelt er hård.

- Vi har et samfund, hvor vi siger det meste om de fleste, og det er blevet en 'new normal'. Måske siger jeg 'new normal', men man må ikke vænne sig til det. Vi er nødt til at råbe vagt i gevær. Vi skal hidse os op hver gang, og det må ikke blive normalt, slutter hun.