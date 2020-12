Jørgen siger farvel til livsværket: Det har taget hårdt på min far

Minkavlerne er blevet pelsede for alt de ejer. I 2021 havde Jørgen Ravn sat alle sejl ind på minkproduktion, men det fik coronavirus sat en effektiv stopper for

Jørgen Ravns drøm blev endegyldigt slukket, da regeringen besluttede, at alle mink i landet skulle aflives.

- Jeg vinker farvel til basen, kan man sige. Der er ikke nogen af de minkavlere, jeg kender, der tror på, at der kommer minkavl i Danmark igen.

- Hvis man kender bare lidt til branchen, så ved man godt, når man fjerner halvdelen af den bedste ende af avlsstammen, så får man det ikke op at stå igen, siger Jørgen Ravn.

Jørgen Ravn skulle med sin lillebror køre minkfarmen videre, der ligger ved Aabenraa. Farmen har brødreparret overtaget fra deres far, som han startede for over 60 år siden.

- Det har taget hårdt på min far. Siden han var 16 år, har han arbejdet med mink. Det var ikke kun hans arbejde, men også hans hobby.

- Lige nu er jeg ved at erkende, at det er slut. Det er den del, der tager længst tid at komme over. Vi håbede på det sidste til, at det kunne blive bedre, siger han.

Det har været et turbulent forår for Jørgen Ravn og hans kollegaer i mink-branchen. Foto: René Schütze

Emotinoel rutsjetur

Jørgen Ravns mink-mareridt i 2020 har været en følelsesmæssig rutsjetur. Han har følt vrede, afmagt, sorg, og frustration.

Han er især frustreret over regeringens zigzag-kurs, fordi udfaldet af 'mink-gate' ville havde været markant anderledes, hvis regeringen havde taget branchen med til råds, mener han.

- Jeg tror simpelthen ikke, at vi havde haft en minkgate i dag, hvis man havde taget branchen med på råd. Så kort vil jeg sige det.

- Vi går jo og putter et livsværk i skraldespanden. Vi gjorde det, og jeg er stolt af, at så mange minkavlere gjorde det, til trods for, at vi er blevet kørt henover at bedrevidenhed, siger Jørgen Ravn.

Og netop regeringens skiftende udmeldinger på mink-området betød, at daværende Fødevareminister Mogens Jensen (S) blev pelset for sin ministerpost.

Til gengæld klokkede han nok i det til at score sig en nominering som årets nytårstorsk.

Mangler erstatning

Ifølge Jørgen Ravn har hans minkproduktion de seneste 10 år gennemsnitligt givet et overskud på knap en million pr. år før skat. Så han var polstret til en krise.

Men flere måneder efter regeringens tvivlsomme grundlovsbrud er der stadig ikke landet en aftale om erstatning til minkavlerne i form af kolde kontanter.

- Jeg bliver sur over, der mangler erstatning. Vi har gjort, hvad vi skal for folkesundheden. Og der var ingen grænser for, hvor vigtig den folkesundheden var.

- Men det er selvfølgelig kommet bag på dem, at de reelt set har fjernet et helt erhverv. Det har man aldrig prøvet i Danmark før, siger Jørgen Ravn.

Jørgen Ravn skal se efter andre leveveje, efter regeringen besluttede, at alle mink skulle slås ned. Foto: René Schütze

Ifølge Jørgen Ravn er der gået fnidder i forhandlingerne. Han fortæller, at han udmærket forstå, at kampen om sikring af grundloven er vigtig at kæmpe, men at samvittigheden hos politikerne døde sammen med minkene.

- Politikerne har præsteret at lave en finanslov. De skal have lov til at slås, men jeg kan simpelthen ikke forstå, at Mette Frederiksen har samvittighed til ikke at vise fremskridt i de her forhandlinger, siger Jørgen Ravn.

Det skal jeg nu

Jørgen Ravn må vinke farvel til sit job som minkavler i 2021. Men når alt brænder på, har han heldigvis gode venner, der kan hjælpe ham videre.

- Lige nu har jeg fået arbejde ved en god kammerat. Der kan jeg være, så længe jeg har lyst til. Det er et chaufførjob, hvilket er fint.

- Jeg skal ikke bidrage med andet end at møde op og gøre, som jeg får besked på. Og så kan jeg køre hjem igen, når jeg har fri, siger Jørgen Ravn.

Ifølge eget udsagn kommer Jørgen Ravn aldrig til at arbejde med mink igen. Det har han så småt erkendt. Men hvad fremtiden bringer, vil han se på, når det hele er faldet lidt til ro.

- Når det hele lander, så lander alle følelserne jo også på et tidspunkt. Så må vi se, hvad fremtiden den bringer.

- Og alt andet lige, skal vi bare have noget hverdag igen. Det bliver godt, siger Jørgen Ravn.

