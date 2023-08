Jørgen vred over mystisk p-bøde: Rivende galt!

Karstens motorcykel har stået stille i otte år, mens Jørgens autocamper stod i en aflåst garage. Alligevel påstår parkeringsselskabet Apcoa, at de har parkeret ulovligt og sendt rykkere og trusler om registrering i RKI og retssag

Parkeringsfirmaet Apcoa påstår, at Jørgen Mortensens autocamper har holdt ulovligt parkeret i København. Han fortæller selv, at autocamperen stod i en garage i Herning og mener, at 'der er noget rivende galt'

Har du også haft problemer med en forkert p-bøde eller et urimeligt parkeringsselskab, så skriv til Ekstra Bladet på 1224@eb.dk.

- Det her passer bare ikke.

Ordene kommer fra Jørgen Mortensen fra Herning.

Han fik sig noget af en overraskelse, da han vendte hjem efter en ferie i England med sin kone. Der lå nemlig en parkeringsbøde og ventede i postkassen.

Parkeringsfirmaet Apcoa, der er en af Danmarks største parkeringsselskaber med over 300 lokationer i Danmark, påstod, at hans autocamper havde parkeret ulovligt ved Den Blå Planet i København. Men Jørgen Mortensen fortæller, at autocamperen stod bag lås og slå i hans garage i Herning.

- Jeg tænkte, at der er noget rivende galt, fortæller han.

'Jeg skal ikke en skid'

Jørgen Mortensen er frustreret over forløbet.

- Jeg er vred. Hvis de ikke engang sender et billede med, kan alle og enhver da få en bøde, siger Jørgen Mortensen.

Han har ringet til Apcoa to gange og har begge gange fået at vide, at han skulle udfylde en blanket på deres hjemmeside.

- 'Jeg skal ikke en skid', sagde jeg så. Jeg har jo ikke været der, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Parkeringsfirmaet påstår, at Jørgen Mortensens autocamper har parkeret ulovligt i København, men han fortæller selv, at den stod bag lås og slå i garagen i Herning. Foto: Claus Bonnerup

Truer med inkasso

Ekstra Bladet har set brevene, som Jørgen har modtaget fra parkeringsfirmaet. Det sidste brev er fra 27. juli, og i det skriver Apcoa, at brevet er sidste advarsel, inden sagen ryger til inkasso.

Der er ikke vedhæftet nogen dokumentation for, at Jørgens autocamper holdt ulovligt parkeret.

- Jeg bliver vred over, at man bare deler en kontrolafgift ud til folk, uden der er billedmateriale med. Mange mennesker betaler jo nok bare bøden, siger Jørgen Mortensen.

Jørgen Mortensen mener derfor, at Apcoa har et forklaringsproblem.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jørgen Mortensen modtog denne rykker fra Apcoa, efter de påstod, at hans autocamper holdt ulovligt parkeret i København

Sender faktura

Ekstra Bladet har haft kontakt med Apcoa, og de skriver i en mail, at Jørgens sag er afsluttet, og at han kan se bort fra skrivelserne.

Det sker blot to døgn, efter Ekstra Bladet tog kontakt til parkeringsselskabet.

Jørgen siger nu, at han vil sende en faktura til parkeringsfirmaet. De skal betale for den tid, han har brugt på dem.

- Så må vi se, hvad de siger. Det hele er dybt åndssvagt, siger han til Ekstra Bladet.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, Apcoa har sendt tilsyneladende tilfældige bøder ud til tilfældige mennesker.

Ekstra Bladet har modtaget mange henvendelser fra læsere, der mener at have oplevet at modtage forkerte bøder fra netop Apcoa.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt om 82-årige Karsten, der blev truet med retssag og registrering i RKI af Apcoa. De mente nemlig, at hans motorcykel havde parkeret ulovligt i Sønderborg. Problemet er bare, at motorcyklen ikke kan starte, og at den har stået i en garage de sidste otte år.

Ekstra Bladet har også tidligere fortalt historien om Claus Christensen, der fik en forkert bøde fra Apcoa. De påstod, at hans bil parkerede ulovligt i København, mens bilen var i Vestjylland.

I den sag viste det sig, at Apcoa havde taget fejl af Claus' nummerplade og en norsk. Den norske nummerplade var 'udformet på en måde, der afviger fra standarden', skrev Apcoa i et svar til Ekstra Bladet.

Har du også haft problemer med en forkert p-bøde eller et urimeligt parkeringsselskab, så skriv til Ekstra Bladet på 1224@eb.dk.