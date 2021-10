Jørgens ryg er helt smadret: - Kommunen nægter mig hjælp

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kære Puk

Jeg kom til skade med min ryg på jobbet i september 2015, og det blev ikke anerkendt som arbejdsskade. Smerterne blev værre og værre, og i sommeren 2016 måtte jeg sygemelde mig.

Jeg blev skannet, og det viste sig, at der var tre rygmarvsforsnævringer og to diskusprolapser i den nederste del af ryggen.

Min ryg er desværre så slidt, at lægerne ikke kan operere, så nu står den på smertestillende medicin resten af min tid.

I 2018 sender kommunen mig i et toårigt ressourceforløb. På grund af en skrivefejl bliver det dog til et treårigt forløb, der slutter ved udgangen af december i år.

I 2019 får jeg også konstateret fire tilfælde af rygmarvsforsnævring og to diskusprolapser i nakken. De gør, at jeg har meget svært ved at sove. Jeg får også konstateret leddegigt i moderat grad.

Jeg har spurgt de fem sagsbehandlere, jeg har haft igennem årene, om jeg ikke kan søge førtidspension. De mente alle, at jeg skal se tiden an! Det synes jeg, at jeg har gjort meget længe ...

Kan jeg selv søge førtidspension? Jeg er 59 år.

Venlig hilsen Jørgen

Kære Jørgen

Det lyder godt nok, som om du er blevet dårligt behandlet.

Din alder taget i betragtning kan du måske være omfattet af ordningen om seniorpension, men det kommer helt an på, hvor lang tid du samlet set har været på arbejdsmarkedet.

Nedenfor finder du et link til fakta om seniorpension, så kan du undersøge, om du er i målgruppen.

Det er meget typisk, at kommunale sagsbehandlere ikke yder de råd og den vejledning, som de er forpligtede til - for eksempel om dine muligheder for at søge om seniorpension, hvilket jo kunne være nærliggende for en person på din alder.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Hvis du ikke er omfattet af seniorpensionsordningen, er du i din fulde ret til selv at ansøge om førtidspension.

Og hvis du skal i rehabiliteringsteamet igen 31. december, når dit ressourceforløb slutter, er det jo oplagt, at du ansøger om førtidspension - også selvom din sagsbehandler ikke mener, at du er i målgruppen.

Du kan også bede hende begrunde på skrift, hvorfor hun ikke mener, du er i målgruppen, og hvad der skal til, før du er det.

Det er vigtigt, at du får samlet alle dine sundhedsoplysninger, og det gør du på sundhed.dk. Dem sender du sammen med din ansøgning om førtidspension. Du behøver ikke skrive så meget i din ansøgning - blot følgende:

’Ansøgning om førtidspension

Jeg XX, cpr.-nr. XX, søger hermed X Kommune om førtidspension på det forliggende grundlag jf. pensionslovens paragraf 17. Jeg skal bede kommunen behandle min ansøgning inden for tre måneder jf. paragraf 21 i samme lov.

Med venlig hilsen XX’

Mere behøver der ikke stå. Det er vigtigt, du gør det skriftligt, så du kan dokumentere, at du har ansøgt. Det bedste er selv at møde op på kommunen og aflevere ansøgningen på et stykke papir og få det stemplet som modtaget.

Du vil herefter blive indkaldt til en vejledningssamtale. Her skal du holde fast i, at du vil ansøge om førtidspension, uanset hvad de siger.

Hvis du får afslag på førtidspension af kommunen, kan du anke afslaget til Ankestyrelsen, som så vurderer, om du er i målgruppen.

På den måde får du prøvet din sag igen i en anden instans.

De bedste hilsner Puk

Noter Folketinget vedtog 20. december 2019 lovforslag L67 om seniorpension. Med vedtagelse af loven om seniorpension ophørte reglerne om seniorførtidspension. Det er en betingelse for tilkendelse af seniorpension, at: Personen har højst seks år til folkepensionsalder.

Personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse.

Personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. Læs om seniorpension, ansøgningsprocedure med mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------