Johanna købte sko i H&M: Fik kæmpe chok

Det var noget af en bizar oplevelse, da 35-årige Johanna Carlsson fra Sverige skulle prøve sine nyindkøbte sko fra tøjgiganten H&M.

Netop som hun stak foden ned i den nye lærredssko mærkede hun nemlig en pludselig smerte.

Da hun så ned og opdagede, at det var en kanyle, der lå i skoen, fik den svenske kvinde noget af et chok.

Det skriver Aftonbladet.

- Jeg blev så chokeret. Jeg stod bare og stirrede på kanylen, som lå der, og jeg tænkte: 'Hvad var det, der lige skete', siger hun til det svenske medie.

Kanylen, som Johanna fandt i skoen. Foto: Privat

Hun valgte derefter at gå ind i butikken igen og snakkede med personalet, der tilkaldte butikschefen.

- Så kom chokket. Jeg var urolig for, om jeg var blevet smittet af nogle sygdomme, der måske kunne være på kanylen.

Vil gerne advare

Hun har efterfølgende politianmeldt episoden. Hun vil gerne advare andre og huske dem på, at de skal huske at være opmærksomme.

- Det er en yderst forstyrret person, der har gjort det her. Jeg håber, at ingen andre kommer til at opleve det her, fortæller hun.

Skoene som Johanna købte. Foto: Privat

Hos H&M har man allerede undskyldt for episoden.

'Vi ser meget alvorligt på hændelsen, og vi føler op på vores interne sikkerhedsrutine, når det kommer til rapportering og opfølgning med den berørte butik, forsikring og andre involverede parter. Butikken har politianmeldt hændelsen, og vi kan derfor ikke komme med yderligere kommentarer lige nu', lød det fra Amanda Larsson, der er pressekontakt i H&M Sverige.