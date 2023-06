Johanne Schmidt-Nielsen udsat for manipulerede nøgenbilleder

I sommeren 2021 modtog generalsekretær og tidligere ordfører for Enhedslisten Johanne Schmidt-Nielsen et opkald fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Årsagen var, at en person havde produceret og lagt 22 fake nudes (red. falske nøgenbilleder) af hende på internettet. Fake nudes er manipuleret pornografisk materiale.

Det skriver Johanne Schmidt-Nielsen søndag aften på sin Facebook-profil.

Hun valgte at retsforfølge gerningspersonen, der i september 2022 blev tiltalt for blufærdighedskrænkelse. I januar faldt der dom i sagen, skriver generalsekretæren.

Johanne Schmidt-Nielsen skriver, at materialet har ligget på en pornoside i længere tid, men at det nu er fjernet.

Hun fortæller, at hun i forbindelse med kontakten til en beskikket advokat selv så materialet, og at det kom bag på hende, hvor ubehageligt det var at se det.

- Jeg havde ikke forventet, at det ville påvirke mig at se materialet, for jeg vidste jo, at det ikke er mig, der er på billederne, skriver hun.

Hun hæfter sig både ved antallet af billeder, og at gerningsmanden havde brugt meget unge billeder af hende i redigeringen af materialet.

Derudover fortæller hun også, at en del af billederne var af voldelig karakter.

- Det føles truende, at en del af materialet er voldeligt. At et menneske udsætter ”min” krop for vold, skriver hun.

Hun beskriver derudover, at hun har tænkt meget over, hvorfor billederne påvirkede hende så meget.

- Det er grænseoverskridende at tænke på, at en masse mennesker kan have set billeder af mig uden tøj på og i seksuelle situationer, som de må have antaget er delt uden mit samtykke, uden at de har reageret på det, skriver hun.

Gerningsmanden blev dømt til at betale Johanne Schmidt-Nielsen en tortgodtgørelse på 40.000 kroner. Penge, som ekspolitikeren har valgt at donere til Red Barnets arbejde, skriver hun.

Hun fortæller også, at det ikke er første gang, at der er blevet produceret og delt manipulerede nøgenbilleder af hende.

I 2021 faldt der nemlig dom i en anden sag, hvor en anden gerningsperson havde delt manipuleret pornografisk materiale af hendes ansigt, skriver Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun opfordrer til, at man melder det til politiet, hvis man støder på falsk materiale af intim og krænkende karakter.