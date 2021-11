Johnson i modvind efter privatflyvetur: Hykler!

Boris Johnson møder kritik, fordi han tog et privatfly hjem fra COP26 for at deltage i en privat middag.

- Menneskeheden er bagud 5-1 ved pausen.

Sådan sagde Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, metaforisk om klima-krisen kort tid før klimatopmødet COP26.

Hvis alle gjorde som den britiske premierminister, ville cifrene nok være anderledes.

Boris Johnson valgte nemlig at tage et privatfly hjem efter klimatopmødet på grund af 'tidsbegrænsninger'.

Nu er det kommet frem, at det hverken var et møde eller officielle besøg, Johnson skulle skynde sig til. Han skulle nemlig til middag i en herreklub med tidligere kollegaer.

Det skriver The Guardian.

Hykler!

Johnson sprang den 4,5 times lange togtur over, fordi han skulle hjem til middag i den private herreklub 'The Garrick Club' i London.

Her mødtes han med tidligere kollegaer fra avisen Daily Telegraph, heriblandt tidligere chefredaktør Charles Moore.

For at gøre ondt være for Johnson, så er Moore kendt som klimaskeptiker og har tidligere omtalt klimekrisen som en 'spekulation.'

Det har mødt kritik af fra Johnsons politiske modstandere, blandt andet fra Labor-medlem Anneliese Dodds.

- Det er forbløffende hyklerisk af premierministeren.

Under COP26 sagde Johnson også, at 'klokken var ét minut i midnat' og 'vi er nødt til at handle nu.'

Johnson fik tidligere på ugen kritik for det her billede, hvor premierministeren tager sig en blunder under klimatopmødet. Foto: Ritzau Scanpix

Kompenserer CO2-udslip

Premierministerens kontor forsikrer om, at man vil klimakompensere sine udslip i forbindelse med COP26.

Desuden skulle Boris Johnsons privatfly være af en 'klimavenlig' karakter, ifølge premierministerens kontor.

- Premierministeren rejser med en af de mest carboneffektive fly i den størrelse og som bruger mest bæredygtige brændstof muligt.

